Tani iPad 10 ma zadebiutować jesienią. Na pokładzie kilka ulepszeń z USB-C na czele

Apple ma w swojej ofercie wiele tabletów, a ten najtańszy, nazywany po prostu 'iPad” (dokładniej będzie to iPad 10) już wkrótce dostanie kolejne odświeżenie. Jego premiery spodziewamy się jesienią, wraz z iPhone’ami 14, ale już teraz możemy przyjrzeć się dokładniej jego specyfikacji.

Tablety Apple oferują naprawdę sporo, w zależności od wybranego modelu, możemy wykorzystywać je zarówno do rozrywki, jak i pracy. Wśród tych droższych iPadów, jest też ten najtańszy, które cena zwykle zaczyna się od nieco ponad 300 dolarów. jego tegoroczna generacja ma zadebiutować jesienią, a że nie zostało już aż tak dużo czasu do premiery, do sieci zaczynają trafiać szczegóły jego specyfikacji.

Co zaoferuje tani iPad 10?

10. generacja podstawowego tableta Apple ma przynieść kilka ulepszeń względem swojego poprzednika. Podstawowy model w nowej rodzinie ma dostać powiększenie ekranu (będzie to wyświetlacz Retina), która ma wynosić 10,9 cala, by dopasować tego ipada do najnowszego iPada Air. Jego rozdzielczość będzie też taka sama, jak we wspomnianym tablecie, czyli 1640×2360 pikseli. Przeciek wspomina jednak, że obsługa szerokiej gamy kolorów i wysokiej jasności nadal będzie zarezerwowana dla droższych urządzeń z nowej serii.

iPad 10 napędzany będzie przez układ Apple A14 Bionic, czyli ten sam, który znalazł się na pokładzie serii iPhone 12. Zaoferuje on wsparcie dla łączności 5G, co jest dużym plusem. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że kolejną nowością będzie złącze USB-C, które zastąpi Lightning. Oznacza to, że wszystkie nowoczesne tablety Apple będą już wyposażone w ten port, co akurat nie powinno nikogo dziwić, z racji przepisów, które wprowadza UE. tutaj warto wspomnieć, że iPad Pro dostał USB-C w 2018 roku, Air w 2020, zaś model mini – w 2021 roku.

W kwestii konstrukcji przecieki na razie milczą, więc nie wiemy, czy Apple będzie kontynuować klasyczny projekt, czy może zechce dopasować wygląd iPada 10 do swoich pozostałych tabletów.