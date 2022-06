Kryształowa struktura na oknie ISS. Zobaczcie jak niesamowicie wygląda

Kosmonauta Siergiej Korsakow uwiecznił niecodzienny widok na oknie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Może to być pierwsze tego typu zdjęcie w historii.

Fotografia przypomina raczej efekt pracy w programie do obróbki graficznej, a nie faktycznie istniejący obiekt, ale Korsakow twierdzi, iż to prawdziwe kryształki, które utworzyły się na tamtejszej szybie. Z wyglądu przypominają one nasz Księżyc bądź inne występujące w Układzie Słonecznym – lodowe ciała pokroju Europy czy Enceladusa.

Jak wyjaśnia autor efektownego zdjęcia, kryształki utrzymywały się przez 24 godziny, a nawet po ich stopieniu widoczny pozostawał wzór kondensacji. Nie jest jednak do końca jasne, w jakich okolicznościach doszło do ich uformowania. Jak na razie nie prowadzono szerszych badań poświęconych temu zjawisku, do którego doszło na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Okna na pokładzie ISS składają się z wielu szyb. Te wewnętrzne są oddzielone powietrzem, natomiast zewnętrzne – próżnią. Kryształki lodu mogą znajdować się w szybach lub we wnętrzu stacji. Jedna z teorii sugeruje, iż wilgotne powietrze mogło być wydychane przez samego kosmonautę. Z drugiej strony, kształt szronu oraz temperatura panująca na pokładzie stacji sprawiają, że jest to mało prawdopodobny scenariusz.

Wygląda na to, że najwięcej lodu znajduje się na obrzeżach okręgu – sugeruje to, iż mechanizm formowania działa w równym stopniu ze wszystkich stron, osiąga próg formowania lodu na obrzeżach okręgu, a następnie cała para wodna zostaje wyczerpana, zanim dotrze do środka. Kawałki lodu, które rozciągają się do środka, to kryształy lodu […] używające siebie, aby pomóc się rozszerzyć – nie mogą wyjść poza okrąg, ponieważ jest zbyt ciepło. wyjaśnia James Lea z Uniwersytetu w Liverpoolu

Jak dodaje naukowiec, jeśli w zagłębieniu między szybami znajduje się trochę pary wodnej lub dostanie się tam stosunkowo wilgotne powietrze ze stacji kosmicznej, lód może mieć tendencję do tworzenia się w tym obszarze okna, który jest odpowiednio schłodzony. Następnie, poczynając od tego miejsca, zaczyna się przemieszczać do zewnątrz. Warto podkreślić, że japońska agencja JAXA przeprowadziła eksperymenty nad formowaniem się kryształów lodu na orbicie, odkrywając, że w przestrzeni kosmicznej mogą powstawać kryształy lodu o niesamowitej symetrii.