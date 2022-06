Chińska misja na Marsie ukończona. Pojawiły się nowe zdjęcia wykonane przez tamtejszą sondę

Chińska sonda Tianwen-1 zdołała już okrążyć Marsa ponad 1300 razy. Orbitując wokół Czerwonej Planety regularnie wykonuje jej zdjęcia, którymi nie sposób się nie zachwycić.

Najnowsza partia fotografii dotyczy bieguna południowego Marsa, gdzie najprawdopodobniej znajduje się najwięcej wody pokrywającej tę planetę. Na obrazach w wysokiej rozdzielczości można też podziwiać kanion Valles Marineris który ma ponad 4 tysiące kilometrów długości, a także kratery uderzeniowe rozmieszczone na wyżynach znanych jako Arabia Terra.

W skład misji Tianwen-1 weszła nie tylko sonda, ale również łazik Zhurong, który od maja ubiegłego roku eksploruje powierzchnię Marsa. Jeśli natomiast chodzi o misję orbitera, to zdjęcia południowego bieguna Czerwonej Planety są pierwszymi wykonanymi przez chiński statek.

Nie mniej interesujące są zdjęcia ukazujące tamtejszy krater, znany jako Maunder, zlokalizowany na południowej wyżynie oraz wulkan tarczowy Ascraeus Mons, o istnieniu którego świat nauki dowiedział się ponad 50 lat temu.

Chińska agencja kosmiczna ogłosiła dzisiaj, że orbiter Tianwen-1 zebrał dane z całej powierzchni Marsa. Można więc oficjalnie potwierdzić zakończenie kluczowego etapu pierwszej chińskiej misji na tej planecie. Jak wyjaśnia główny inżynier, Zhang Rongqiao, celem prowadzonej eksploracji jest uzyskanie głębokiego i dokładnego zrozumienia Marsa, dzięki danym zebranym podczas orbitowania wokół Czerwonej Planety.

Co ciekawe, wspomniany łazik Zhurong pozostanie w stanie hibernacji. Ma to na celu przetrwanie tamtejszej zimy, kiedy to intensyfikują się burze piaskowe, a ilość światła słonecznego docierającego do powierzchni ulega zmniejszeniu. Poprawa marsjańskiej pogody powinna nastąpić w okolicach grudnia. O ile orbiter okrążył tę planetę 1344 razy, tak łazik zdołał pokonać w tym czasie 1921,5 metra.