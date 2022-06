Marsjańskie oko spogląda na tamtejszą sondę. Co uwieczniła Mars Express?

Nowe zdjęcie wykonane przez bezzałogową sondę orbitującą wokół Czerwonej Planety przywodzi na myśl gigantyczne oko znajdujące się na powierzchni Marsa.

Wspomniana sonda porusza się po orbicie od 2003 roku i od tamtej pory fotografuje cel swojej misji. Tym razem w jej obiektywie znalazł się krater o średnicy wynoszącej około 30 kilometrów. Jest on zlokalizowany na południowej półkuli Marsa, w obszarze znanym jako Aonia Terra. I choć nie wyróżnia się pod względem gabarytów, to nowo zidentyfikowane wgłębienie przykuwa uwagę swoim nietypowym wyglądem.

Może bowiem przywodzić na myśl gigantycznych rozmiarów oko. Oczywiście trudno przypuszczać, by było to czymś więcej niż owocem iluzji – zjawiska znanego jako pareidolia. Za jego sprawą mamy tendencję do doszukiwania się konkretnych kształtów w obiektach z otoczenia – w tym przypadku jest to oko widoczne na powierzchni Marsa.

Jeśli chodzi o nową strukturę, to znajduje się ona niedaleko krateru Lowell, mającego aż 200 kilometrów średnicy. Ten, podobnie z resztą jak wiele innych kraterów w tym obszarze, powstał na skutek uderzenia sprzed około 4 miliardów lat. Wydarzenia te miały miejsce na początkowych etapach istnienia Układu Słonecznego i obecnie są znane jako Wielkie Bombardowanie. Doświadczyła go nie tylko Czerwona Planeta, ale również Merkury czy Księżyc.

Mars Express orbituje wokół Czerwonej Planety od niemal 20 lat

W przypadku Ziemi Wielkie Bombardowanie mogło mieć zaskakująco korzystny wpływ, szczególnie z perspektywy życia na naszej planecie. To właśnie kolizje sprzed miliardów lat mogły zapewnić dogodne warunki do rozwoju. Badania obszarów takich jak Aonia Terra powinny natomiast dostarczyć wskazówek dotyczących składu Marsa. Silne uderzenia mają tendencję do wyrzucania materii ukrytej głęboko pod powierzchnią. Jest to jeden z powodów, dla których skład tamtejszej gleby jest wysoce zróżnicowany.

Poza samym kraterem interesująca jest też obecność sieci wyżłobień. Możemy jedynie przypuszczać, iż dawniej płynęła nimi woda zasilająca większe zbiorniki, na przykład jeziora, a być może nawet oceany. Jednym z najważniejszych w tym kontekście miejsc jest krater Jezero, w obrębie którego porusza się łazik Perseverance poszukujący dowodów na istnienie życia na Marsie.