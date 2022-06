Najdokładniejszy test elektrodynamiki kwantowej w historii fizyki. Wyniki są zgodne z modelem standardowym

Fizykom udało się zmierzyć z niedostępną wcześniej dokładnością różnicę we właściwościach magnetycznych dwóch izotopów silnie naładowanego neonu. Dzięki temu przeprowadzono rekordowy test elektrodynamiki kwantowej – wyniki są zgodne z przewidywaniami modelu standardowego.

Elektrony są jednymi z najbardziej podstawowych składników materii, obdarzonymi specyficznymi właściwościami, m.in. spinem (wewnętrzny moment pędu). Siła spinu określana przez tzw. współczynnik rozszczepienia g może być określana z dużą dokładnością przez elektrodynamikę kwantową (QED), czyli kwantową teorię pola, która opisuje oddziaływania elektromagnetyczne. Teraz naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Maksa Plancka (MPIK) w Heidelbergu zmierzyli współczynnik g z dokładnością do 12 cyfr, co stanowi jeden z najprecyzyjniejszych pomiarów w fizyce.

Dzięki naszej pracy udało nam się zbadać przewidywania QED z niespotykaną dotąd rozdzielczością, a częściowo po raz pierwszy. Aby to zrobić, przyjrzeliśmy się różnicy we współczynniku g dla dwóch izotopów wysoko naładowanych jonów neonu, które posiadają tylko jeden elektron. Są one podobne do wodoru, ale mają 10-krotnie większy ładunek jądrowy, co potęguje efekty QED.

Sven Sturm z Instytutu Fizyki Jądrowej Maksa Plancka, szef zespołu badawczego