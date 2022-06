Procesory graficzne w służbie badań nad połączeniami w ludzkim mózgu

Zadania, które wcześniej zajmowały od godzin do dni, mogą być wykonane w ciągu kilku sekund lub minut – mówi Devarajan Sridharan, autor badania opublikowanego niedawno w czasopiśmie Nature Computational Science. To skupiało się na nowym algorytmie maszynowego uczenia, dzięki któremu naukowcy mogą lepiej badać nasze mózgi. Tak oto zaprzęgnięto procesory graficzne do pracy nad połączeniami w ludzkim mózgu.

Ulepszony algorytm sprawił, że procesory graficzne zaczęły pomagać w badaniach nad połączeniami w ludzkim mózgu

Mowa dokładnie o opracowanym przez badaczy z Indian Institute of Science algorytmie ReAl-LiFE (Regularized, Accelerated, Linear Fascicle Evaluation), który może szybko analizować ogromne ilości danych wygenerowanych na podstawie dyfuzyjnych skanów rezonansu magnetycznego (dMRI) ludzkiego mózgu. Mowa tutaj nie o kilkukrotnym, a aż 150-krotnym wzroście szybkości analizy względem powszechnie wykorzystywanych algorytmów.

Ten nowy algorytm może pomóc naukowcom lepiej zrozumieć i przewidzieć połączenia pomiędzy różnymi regionami mózgu. Ich badanie wcale nie jest łatwe, bo w każdej części sekundy w mózgu działają całe miliony neuronów, generując impulsy elektryczne, które przemieszczają się w sieciach neuronalnych z jednego miejsca w mózgu do drugiego za pośrednictwem przewodów łączących (aksonów). Połączenia te mają zasadnicze znaczenie dla obliczeń wykonywanych przez mózg, a ich zrozumienie ma kluczowe znaczenie dla odkrycia działania mózgu.

Konwencjonalne metody badania połączeń między mózgami zazwyczaj wykorzystują modele zwierzęce i są inwazyjne, podczas gdy skany dMRI, na których bazuje badanie, zapewniają nieinwazyjną metodę badania połączeń mózgowych u ludzi. W ogólnym rozrachunku dane uzyskane ze skanów dostarczają nie aż tak rozbudowane informacje, ale analizujące je algorytmy mogą nadać im zupełnie nowy wymiar.

Do tej pory wykorzystywały moc obliczeniową procesorów centralnych (CPU), ale teraz za sprawą naukowców, którzy zmodyfikowali algorytm, przeszły na GPU, czyli procesory graficzne. Te okazały się skuteczniejsze o 100-150 razy, a sam ulepszony algorytm był nawet w stanie przewidzieć, jak zachowa się osoba badana lub jak wykona określone zadanie. Finalnie wykorzystując siły połączeń oszacowane przez algorytm dla każdej z 200 osób, zespół badaczy był w stanie wyjaśnić różnice w wynikach testów behawioralnych i kognitywnych. Taka analiza może mieć również zastosowanie w medycynie.