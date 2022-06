Polska trójstopniowa rakieta suborbitalna po kolejnych testach. Co tym razem sprawdzono?

Po raz kolejny WZL-1, czyli Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 poinformowały o swoich najnowszych poczynaniach na poligonie, które objęły test polskiej trójstopniowej rakiety suborbitalnej. Jest ona częścią suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych na orbitę, którą przetestowano już w lutym, marcu i po raz ostatni w kwietniu. Co tym razem pokazała i udowodniła polska trójstopniowa rakieta suborbitalna, która jest owocem prac konsorcjum polskich firm z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i placówki naukowo-badawczej?

W niedawnych testach polska trójstopniowa rakieta suborbitalna został próbnie wystrzelona na stosownej belce

Wcześniej potwierdzono skuteczność wdrożonych już technologii z zakresu techniki rakietowej i wskazano obszary wymagające dalszego rozwoju, sprawdzając jednocześnie algorytmy sterowania oraz funkcjonowanie systemów odzyskiwania. Wnioski z wcześniejszych testów miały posłużyć naszym rodakom do dalszego rozwoju tego systemu rakietowego, jako że to właśnie Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) oraz Zakład Produkcji Specjalnej (ZPS) Gamrat jest odpowiedzialny za opracowanie i wykonanie tej trójstopniowej, odzyskiwalnej, suborbitalnej rakiety nośnej.

W ubiegłych dniach przeprowadzono przede wszystkim próbny start rakiety, który zakończył się sukcesem. Finalnie ma ona otrzymać silnik rakietowy na paliwo stałe o impulsie ponad 1 mln Ns i trafić do użytku na rzecz wynoszenia w przestrzeń kosmiczną ładunków badawczych o masie do 40 kilogramów. Jest to więc wielki krok dla polskiego przemysłu kosmicznego w dobie ciągle rosnącego zainteresowania eksploracją i eksploatacją orbity ziemskiej oraz innych ciał niebieskich.

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków (23,6 mln złotych) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFPR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”.