Odwrócą się czy nie? Naukowcy oszacowali szanse na przebiegunowanie Ziemi

Naukowcy zajmujący się kwestiami związanymi z polem magnetycznym naszej planety postanowili oszacować ryzyko wystąpienia scenariusza, w którym następuje przebiegunowanie Ziemi.

Zjawisko to dotyczy biegunów naszej planety, które – najprościej mówiąc – mogą zamienić się miejscami. W konsekwencji tam, gdzie do tej pory był biegun południowy, znajdzie się północny. I odwrotnie. Miało to miejsce już nie jeden raz w historii Ziemi, choć od ostatniego minęło około 780 tysięcy lat.

Pole magnetyczne naszej planety funkcjonuje niczym niewidzialna tarcza zapewniająca ochronę przed promieniowaniem kosmicznym czy wiatrami słonecznymi. Jednocześnie to właśnie ono sprawia, że ziemska atmosfera – zamiast zniknąć niczym marsjańska – utrzymuje się na miejscu. Pole magnetyczne nie jest jednak stabilne i w nieregularnych odstępach czasu, średnio co 200 000 – 250 000 lat, dochodzi do odwrócenia biegunów.

Mając na uwadze fakt, iż od ostatniego tego typu wydarzenia minęło znacznie więcej czasu, logika mogłaby podpowiadać, że wkrótce historia powinna się powtórzyć. W ciągu ostatnich 180 lat natężenie pola magnetycznego zmniejszyło się o około 10 procent. Na południowym Atlantyku, u wybrzeży Ameryki Południowej, powiększył się obszar o niezwykle słabym polu magnetycznym. Określa się go mianem anomalii południowoatlantyckiej, ponieważ w jego obrębie dochodziło do awarii satelitów.

Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało nastąpić przebiegunowanie Ziemi

Nic więc dziwnego, iż z biegiem czasu pojawiły się domysły o nadchodzących zmianach. Autorzy nowych badań, dostępnych na łamach PNAS, postanowili wyjaśnić tę kwestię. Jak wynika z przeprowadzonych przez nich analiz, ryzyko przebiegunowania Ziemi wydaje się obecnie niskie. Po wykonaniu mapy pola magnetycznego Ziemi obejmującej ostatnich 9000 lat naukowcy doszli do wniosku, że anomalie takie jak przytoczona wydają się powtarzającymi się zjawiskami związanymi ze zmianami siły pola magnetycznego.

