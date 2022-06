Rekord synchronizacji laboratoriów oddalonych o 50 km. Kwantowy internet coraz bliżej?

Fizycy z Chicago zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia funkcjonalnych sieci kwantowych. Między dwoma laboratoriami oddalonymi od siebie o 50 km udało się osiągnąć rekordową synchronizację. Kwantowy internet nadchodzi?

Rewolucja kwantowa jest nam obiecywana na każdym kroku. Odmieni wszystko – od standardowych obliczeń komputerowych, przez szyfrowanie danych. Większość osób najwięcej może zyskać dzięki kwantowemu internetowi, który znacznie przyspieszy naszą konsumpcję treści, poprawiając jakość codziennego życia.

Kwantowy internet wymaga opracowania funkcjonalnych komputerów kwantowych i połączenia ich światłowodami. Zespół naukowców z Illinois-Express Quantum Network (IEQNET) z powodzeniem wdrożył długodystansową sieć kwantową między dwoma laboratoriami Departamentu Energii USA (DOE). W skład IEQNET wchodzą Fermi National Accelerator Laboratory i Argonne National Laboratory.

W ramach eksperymentu po raz pierwszy zakodowane fotony – cząstki, za pomocą których dostarczana jest informacja kwantowa – oraz klasyczne sygnały zostały jednocześnie dostarczone na odległość 50 km z niespotykanym dotąd poziomem synchronizacji.

Dwa krajowe laboratoria oddalone od siebie o 50 km, pracujące nad sieciami kwantowymi o tak szerokim zakresie możliwości technicznych i wiedzy, to nie jest trywialna sprawa. Do rozwiązania tego bardzo trudnego i złożonego problemu potrzebny jest zróżnicowany zespół.

Naukowcy wykazali, że możliwe jest współistnienie sygnałów kwantowych i klasycznych w tym samym światłowodzie, osiągając rekordowy poziom synchronizacji. Aby uzyskać pary fotonów, które są ze sobą splątane – czyli mogą wpływać na siebie na odległość – badacze muszą generować zakodowane fotony w ogromnych ilościach. Wiedza o tym, które pary są splątane, jest kluczem do synchronizacji. Zespół wykorzystał podobne sygnały czasowe do zsynchronizowania zegarów w każdym miejscu docelowym (węźle) w sieci Fermilab-Argonne.

Wybór odpowiedniej długości fali dla sygnałów synchronizacji kwantowej i klasycznej jest bardzo ważny dla zminimalizowania zakłóceń, które wpłyną na informację kwantową. Analogicznie można by powiedzieć, że światłowód to droga, a długości fal to pasy ruchu. Foton to rowerzysta, a zegar to ciężarówka. Jeśli nie zachowamy ostrożności, ciężarówka może wjechać na pas dla rowerów. Przeprowadziliśmy więc wiele eksperymentów, aby upewnić się, że ciężarówka pozostanie na swoim pasie ruchu.

Rajkumar Kettimuthu, informatyk z Argonne i członek zespołu projektowego