Roboty klonują świnie, czyli jak rozwinęła się sztuczna inteligencja

Naukowcy z Uniwersytetu Nankai w chińskim Tiencinie stworzyli system sterowany przez sztuczną inteligencję, który jest w stanie klonować świnie.

Okazało się, że takie rozwiązanie jest nawet lepsze niż w wykonaniu ludzi. Badacze odpowiedzialni za technologię autonomicznej produkcji świń zwrócili uwagę na obniżony margines błędu, ponieważ przejście na roboty napędzane sztuczną inteligencją poprawiło wskaźnik powodzenia w zakresie klonowania świń.

Pierwsze kroki w tej dziedzinie naukowcy z Uniwersytetu Nankai stawiali już w 2017 roku, kiedy to przy pomocy robotów sprowadzili na świat klony prosiąt. Maszyny potrzebowały jednak pomocnej ludzkiej dłoni: człowiek musiał pomóc w usunięciu jądra komórki jajowej, ponieważ roboty nie były w stanie zrobić tego samodzielnie.

Roboty radzą sobie z klonowaniem świń nawet lepiej niż ludzie

W miejsce jądra komórki jajowej wstawia się jądro tzw. komórki somatycznej. Są one zdolne do wytwarzania wszystkich typów tkanek potrzebnych do stworzenia kopii zwierzęcia, od którego został pobrany materiał genetyczny. Można to robić ręcznie, z pomocą mikroskopu. Człowiek jest w stanie sklonować nawet 1000 zwierząt w ciągu jednego dnia. Roboty mogą jednak znacząco przyspieszyć cały proces.

Każdy etap procesu klonowania został zautomatyzowany i nie wymagał udziału człowieka. Nasz system oparty na sztucznej inteligencji może obliczyć naprężenia w komórce i pokierować robotem tak, aby użył minimalnej siły do zakończenia procesu klonowania, co zmniejsza uszkodzenia komórek spowodowane przez ludzkie ręce. wyjaśnia Liu Yaowei

Całą sprawę można więc podsumować jednym zdaniem: sztuczna inteligencja po raz kolejny pokazuje, że może konkurować z człowiekiem. Pod wieloma względami nadal nie jest w stanie się z nami równać, ale pól, na których pokazuje swoją wyższość, regularnie przybywa. Szczegóły dotyczące technicznych kwestii osiągnięć chińskich naukowców mają zostać opisane wkrótce w jednym z czasopism.