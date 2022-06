Robotyczny palec pokryty żywą skórą. Przyszłość rodem z „Westworld”?

Japońscy naukowcy połączyli wiedzę z zakresu robotyki i inżynierii tkankowej. Efektem jest robotyczny palec pokryty żywą tkanką. To zapowiedź przyszłości, w której roboty będą doskonale imitować tkanki ludzkie.

Niebywałego osiągnięcia dokonał zespół uczonych z Uniwersytetu Tokijskiego pod kierownictwem prof. Shoji Takeuchiego, pioniera w dziedzinie robotów biohybrydowych. Japończycy pracują nad sztucznymi mięśniami, syntetycznymi receptorami zapachu czy zaawansowanymi protezami. Ich najnowszy owoc badań inspirowany jest wieloletnimi pracami nad rozległymi uszkodzeniami tkankowymi, takimi jak głębokie rany i oparzenia.

Wygląda jak rodem wyjęty z serialu „Westworld”, którego czwarty sezon już w tym miesiącu.

Stworzyliśmy działający zrobotyzowany palec, który porusza się tak jak nasz i jest pokryty sztuczną skórą, która potrafi się sama goić. Nasz model skóry to złożona, trójwymiarowa matryca, która jest hodowana in situ na samym palcu. Nie jest on hodowany osobno, a następnie przycinany do odpowiednich rozmiarów i przyklejany do urządzenia; nasza metoda zapewnia pełniejsze pokrycie i jest też mocniej zakotwiczona.

prof. Shoji Takeuchi