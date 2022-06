Na pola uprawne wyjedzie rój autonomicznych pojazdów rolniczych, dzięki AGCO i Apex.AI

W ramach współpracy producenta maszyn rolniczych AGCO i firmy technologicznej Apex.AI, świat rolnictwa doczeka się oprogramowania/platformy Apex.OS, dzięki któremu na pola uprawne wyjedzie rój autonomicznych pojazdów rolniczych, potencjalnie odsuwając rolników od potrzeby przesiadywania przez wiele godzin za kółkiem maszyn rolniczych.

Dzięki współpracy AGCO oraz Apex.AI kiedyś na pola uprawne wyjedzie rój autonomicznych pojazdów rolniczych

Oczywiście nie ma co na ten moment wróżyć zalania pól rolniczych autonomicznymi maszynami. W rzeczywistości na ten moment ten temat sprowadza się tylko do Xaver od AGCO Fendt, który jest obecnie w fazie koncepcji. Na kartach projektu ma być zasilany pokładowymi akumulatorami i autonomicznie sadzić nasiona przez 24 godziny na dobę.

Pomysł jego automatyzacji to również bardziej teoria, niż praktyka, bo firma AGCO poinformowała dopiero, że rozszerza swoją współpracę z Apex.AI w celu opracowania zaawansowanych funkcji autonomicznych dla elektrycznych robotów rolniczych pod marką Fendt. To sugeruje, że Xaver nie będzie tym ostatnim, a jedynie pierwszym wśród całej masy nowych robotów rolniczych, które są precyzyjne, nie emitują żadnych zanieczyszczeń i mogą pracować bez generowania znacznych kosztów.

Na mocy najnowszej współpracy firma AGCO wykorzysta technologię Apex.AI do zintegrowania elementów autonomicznej jazdy z koncepcją robota rolniczego Xaver. Obejmuje to wykrywanie obiektów LiDAR, sprawdzanie kolizji i planowanie trasy oraz pracy. W tej wizji dzięki Apex.AI SDK, rój robotów rolniczych Xaver połączony ciągle do chmury, ma być kontrolowany za pomocą aplikacji, dostarczając jednocześnie w czasie rzeczywistym dane z każdego jednego robota.

Według ogłoszenia autonomiczny robot rolniczy Fendt Xaver ma być w stanie sadzić nasiona na farmach przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, uzyskując centymetrową precyzję i zużywając przy tym 90% mniej energii niż maszyny konwencjonalne i nie emitując żadnych zanieczyszczeń. Ciągle jednak musimy poczekać na to, jak sprawdzi się ten pomysł w praktyce.