Sony poszerza ofertę głośników. Poznajcie modele SRS-XG300, EX300 oraz EX200

Sony SRS-XG300, EX300 oraz EX200 to kolejni przedstawiciele przenośnych głośników, które zasilą bogatą ofertę producenta. Wydaje się, że będą jak znalazł w nadchodzącym okresie wakacyjny.

Nowe głośniki Sony nie boją się trudnych warunków

Każdy z trzech nowych głośników został wyposażony w przetwornik X-Balanced Speaker Unit i dwie membrany bierne. Każdy z nich jest wodoszczelny, pyłoszczelny oraz… potrafi pływać. Co więcej, w trakcie pływania może nadal odtwarzać muzykę. A przynajmniej póki nie obrócimy go w wodzie tak, że pod nią znajdzie się nadajnik Bluetooth. Wtedy grać przestanie. Odporność potwierdza norma IP67. Ciekawą rzecz mogliśmy usłyszeć od przedstawiciela Sony, właśnie odnośnie normy IP67 i dlaczego konkurenci mają często jej niższy wariant. Sekret tkwi w maskownicy głośników. Jeśli jest zbyt gęsta i dostanie się do niej piasek, to po kontakcie z wodą maskownica zostaje zaklejona błotem. Dzięki rzadszemu ułożeniu otworów piasek może przez nie swobodnie przelatywać, a do wyczyszczenia konstrukcji wystarczy strumień wody. Modele XE300 i XE200 są dodatkowo odporne na wstrząsy, uderzenia i otarcia.

Wnętrza dwóch wspomnianych przed momentem głośników są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Sony w ostatnim czasie mocno stawia na ekologię i jest to kolejny tego przykład. Firma zapewnia, że łącznie z wytłoczką opakowania, udział tworzyw sztucznych w opakowaniu nie przekracza 5%.

Imprezowe możliwości

Sony SRS-XG300 to największy z nowych głośników z funkcją Mega Bass oraz Live Sound, która emituje koncertowe brzmienie muzyki. Nie zabrakło bajerów w postaci kolorowego podświetlenia, ale też użytecznej, wysuwanej rączki ułatwiającej przenoszenie.

W głośnikach EX300 oraz EX200 mamy technologię Sony Line‑Shape Diffuser, która ma zapewniać dotarcie dźwięku do wszystkich osób wokół, a nie tylko tych znajdujących się naprzeciwko głośnika. Do tego zalecane jest odtwarzanie w pionie, natomiast ułożenie poziome sugerowane jest w momencie, kiedy korzystamy z dwóch głośników w trybie stereo. W sumie, dzięki funkcji Party Connect, można ze sobą połączyć 100 zgodnych głośników bezprzewodowych. W tych dwóch modelach znajdziemy też technologię Sony Ambient Noise Sensing, która analizuje dźwięki otoczenia i dopasowuje brzmienie w celu ograniczenia zużycia energii podczas słuchania na zewnątrz.

Cała trójka nie ma już łączności NFC, ale zamiast tego dostajemy Google Fast Pair. Równie szybkie i proste rozwiązanie, a dzięki temu Sony oszczędza na kosztach produkcji, bo nie musi dokładać dodatkowego modułu łączności.

Jeśli chodzi o czas pracy, to w modelu XG300 jest to do 25 godzin, w XE300 do 24 godzin, a w XE200 do 16 godzin. Funkcja szybkiego ładowania dostarcza energii pozwalającej na 70 minut pracy już po 10 minutach od podłączenia ładowarki.

Głośniki pojawią się w sprzedaży w lipcu 2022. Nie znamy jeszcze ich polskich cen.