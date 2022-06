T-Mobile startuje z nową ofertą. Magenta Dom to nielimitowany abonament komórkowy, internet światłowodowy i telewizja

W ostatnich latach podejście do „swoich czterech ścian” nieco się zmieniło. Wiele osób przeszło na pracę zdalną, przez to w domu już nie tylko odpoczywamy i spędzamy czas z rodziną, ale właśnie też pracujemy. T-Mobile dostrzega te zmiany, dlatego postanowiło wprowadzić nową ofertę – Magenta Dom, która daje dostęp do wszystkiego, czego można potrzebować – nielimitowanego abonamentu komórkowego, internetu światłowodowego i telewizji.

Wszystko razem, by było prościej, czyli przyglądamy się bliżej ofercie Magenta Dom

Łączone oferty to wielka wygoda. Nie musimy rozdrabniać się na kilka umów u kilku dostawców, bo wszystko mamy razem. Nic więc dziwnego, że wedle danych T-Mobile, 94% użytkowników woli kupować właśnie takie łączone pakiety internetu i telewizji u jednego dostawcy. Choć opcja jest wygodna, to często musimy iść na pewne kompromisy, bo nie zawsze każda usługa w pakiecie jest zadowalająca – ceny mogą być za wysokie, jakość niezadowalająca, albo nie mamy możliwości dostosowania oferty, przez co kończymy np. z kanałami telewizyjnymi, za które płacimy, a których kompletnie nie potrzebujemy.

I tutaj właśnie wkracza T-Mobile z ofertą Magenta Dom. Czym ta różni się od tych oferowanych przez konkurencję?

W T-Mobile, zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zmieniamy się, by oferować klientom nielimitowane doświadczenia. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom pozbawionym ograniczeń, a także łączeniu poszczególnych usług tak, by użytkownicy T-Mobile mogli otrzymać wszystko, czego potrzebują, od jednego dostawcy i w najwyższej dostępnej jakości. Z tego powodu od kilku lat konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby stać się firmą oferującą usługi w pełni konwergentne. Wprowadzenie oferty Magenta Dom to znak, że z sukcesem przeszliśmy ten proces i dziś dysponujemy pełnym zapleczem usług łączonych, wliczając w to telewizję. Wraz z nowym pakietem z telewizją chcemy podkreślić, że usługi dla domu w jakości premium to dziś nie opcja, ale absolutna podstawa. Nasza nowa propozycja pozwala więc klientom czerpać z pełnego potencjału technologii w każdej z naszych usług – tłumaczy Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

W ramach oferty Magenta Dom dostajemy:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE,

nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s,

bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń (na rok), który daje możliwość korzystania każdego miesiąca z wybranej platformy (np. Legimi, Tidal czy HBO Max) – tej samej lub za każdym razem różnej,

internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s,

usługa telewizji ze 130/110/60 kanałami (w tym m.in. HBO, kanały z rodziny Disneya, Eleven Sports, czy TVN24),

router Wi-Fi za 0 zł.

Tutaj w kwestii telewizji musimy wejść w szczegóły poszczególnych pakietów. Na starcie dostajemy pakiet L, czyli ten największy, z największą ilością kanałów telewizyjnych, który kosztuje promocyjne 95 zł miesięcznie. W tym pakiecie dostajemy też dostęp do platformy Player bez reklam za darmo na 12 miesięcy.

Po 12 miesiącach korzystania z tego pakietu możemy zdecydować, czy te 130 kanałów jest nam potrzebnych, czy może wolimy zmniejszyć ich ilość, jednocześnie zmniejszając opłaty. Z racji, że pierwszy rok objęty jest promocją, to po jej zakończeniu, pakiet L z 130 kanałami kosztować będzie 145 zł, mniejszy M z 110 kanałami – 120 zł miesięcznie, zaś S z 60 kanałami – 95 zł miesięcznie. Dotyczy to oczywiście nie samej telewizji, a całej oferty, wraz ze wszystkimi wyżej wypisanymi dodatkami (telefon i internet).

Okej, a co w momencie, gdy po kolejnych miesiącach będziemy jednak chcieli zmniejszyć (lub zwiększyć jeśli przeszliśmy na mniejszy) pakiet? Żaden problem. T-Mobile daje w tej kwestii swobodę, bo każdego miesiąca możemy modyfikować pakiet telewizyjny, zmniejszając lub zwiększając liczbę kanałów, zachowując pozostałe elementy bez zmian. Na dodatek nie trzeba w tym celu nigdzie dzwonić ani wychodzić z domu, bo wszystko zrobimy z poziomu aplikacji.

Oczywiście może też być tak, że abonament telefoniczny macie już gdzieś indziej, ale to żaden problem

W tym przypadku możecie skorzystać z rozwiązania, w którym w skład zestawu wchodzi internet światłowodowy do 300 Mb/s i telewizja. Dziać to będzie na podobnych zasadach. Na start, w promocyjnej cenie 70 zł miesięcznie dostajemy 130 kanałów telewizyjnych. Co ważne, klienci T-Mobile, którzy mają już w sieci jeden numer, mogą ten sam pakiet dokupić z rabatem w wysokości 20 zł w ramach programu „Korzyści dla Domu”. Po pół roku ceny się zmieniają i możemy zostać przy tej ilości kanałów lub zmniejszyć ich ilość. Ceny prezentują się następująco:

120 zł/miesięcznie za pakiet L z 130 kanałami,

95 zł/miesięcznie za pakiet M z 110 kanałami,

70 zł/miesięcznie za pakiet S z 60 kanałami.

Dodatkowo do oferty z telewizją otrzymamy za 1 zł nowoczesny dekoder, który pozwoli na korzystanie z pakietu telewizyjnego w ramach oferty Magenta Dom, a także da dostęp do aplikacji i usług Android TV, czyli m.in. do platform streamingowych i różnych serwisów. Dodatkowo nie musimy łączyć dekodera wyłącznie z usługą Magenta Dom – może z jego pomocą korzystać z serwisów, które już posiada lub kupuje okazjonalnie. Urządzenie pozwala także na nagrywanie i przechowywanie do 100 godzin nagrań do 180 dni od nagrania oraz daje dostęp do programów wyemitowanych nawet 7 dni wstecz.