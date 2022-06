Nowy tablet T1 od OneNetbook to wyjątkowe 3w1 z procesorem Alder Lake Intela

Na Indiegogo możemy już kupić, a raczej zarezerwować sobie z myślą o dostawie w sierpniu tego roku nowy tablet T1 od OneNetbook, który wydaje się jednym z najciekawszych sprzętów ostatnich tygodni. Jako typowo mobilne urządzenie, jest jednym z pierwszych tego typu, które sięgają po procesory Intel Alder Lake, czyli te najnowsze 12. generacji. Ba, w rzeczywistości to pierwszy na świecie tablet oparty o system Windows z układem Core i7-1260P. Jednak swoją wyjątkowość zawdzięcza nie tylko temu.

Tablet T1 od OneNetbook jest pierwszym takim sprzętem na rynku. Obecnie wyłącznie do kupienia na Indiegogo

Zacznijmy od tego, że ekran OneNetbook T1 sprowadza się do 13-calowego panelu IPS o proporcjach 15:10, czyli rozmiarowo to standardowy „laptopowy” sprzęt. Jakość ekranu robi jednak wrażenie, bo nie tylko obejmuje 198 ppi (rozdzielczość 2160×1440), ale też pokrywa w 100% paletę sRGB, co dla osób szczególnie wyczulonych albo po prostu potrzebujących wysokiej jakości, jest kluczowe. Zwłaszcza że to tablet dla twórców, dlatego też jego ekran jest obsługiwany przez rysik o 4096 poziomach nacisku z opóźnieniem 21 ms.

Czytaj też: Intel uratuje graczy z monitorami bez Adaptive Sync. Dokona tego z funkcją Smooth Sync

Po stronie sprzętu w grę wchodzą cztery główne wersje konfiguracyjne, różniące się zwłaszcza procesorem, bo w grę wchodzi:

Pentium 8505 z 8 GB LPDDR5-5200 + 256 GB SSD NVMe 4.0

Core i5-1240P – 16 GB LPDDR5-5200 + 512 GB SSD NVMe 4.0

Core i7-1260P – 16 GB LPDDR5-5200 + 1 TB SSD NVMe 4.0

Core i7-1260P – 16 GB LPDDR5-5200 + 2 TB SSD NVMe 4.0

Czytaj też: NVIDIA ponoć zna słabość GeForce RTX 4090 Ti i system chłodzenia to odzwierciedli

Cena? Od 599 do 1239 dolarów, ale tylko podczas kampanii, która trwa jeszcze przez prawie miesiąc. Po niej ceny wzrosną do kolejno od 719 do 1499 dolarów. Same procesory są przykładem bardzo szerokiego spektrum, bo tak jak Pentium 8505 to konfiguracja 5-rdzeniowa (1 Performance/4 Efficiency), tak Core i7-1260P to już 12-rdzeniowy układ (4P+8E), który ma do zaoferowania nie 48, a 96 jednostek wykonawczych po stronie grafiki.

Czytaj też: Czym grozi nagłe wyłączenie komputera? Na szczęście rozwój technologii złagodził ryzyko

W praktyce codzienne wykorzystanie OneNetbook T1 obejmuje nie tylko zabawę z tabletem, ale też laptopem (dzięki dołączanej klawiaturze i podstawce) oraz tabletem graficznym. Wszystko to zamknięte „w eleganckiej i wytrzymałej obudowie”, ale jak wiadomo – to crowdfunding, a papier przyjmie wszystko, choć z drugiej strony to nie pierwszy produkt OneNetbook.