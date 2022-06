Technologia Euphony chce zamykać podróżujących samolotami w dźwiękowych bańkach

Dzięki firmie Safran Seats pasażerowie pierwszej klasy w samolotach będą mogli zapomnieć o potrzebie zabierania ze sobą wygodnych i skutecznych w wyciszaniu hałasu z otoczenia słuchawek. Wszystko za sprawą systemu Euphony, który opracowano w ramach współpracy pomiędzy Safran Seats i Devialet.

Dzięki technologii Euphony, podróżujący samolotami będą mieli dostęp do prywatnych systemów audio w fotelach

System dźwiękowy Euphony został opracowany przez producenta foteli lotniczych należącego do międzynarodowej korporacji lotniczej Safran Group oraz francuskiego innowatora w dziedzinie audio Devialet. Jego cel? Zapewnienie pasażerowi samolotu (tylko i wyłącznie jednemu) możliwie najwyższej jakości wrażeń dźwiękowych bez konieczności zakładania słuchawek.

Wszystko sprowadza się do zagłówka rozbudowanego fotelu, który obejmuje dwa głośniki zaszyte w jego bocznych fragmentach. Tego typu fotele powinny trafiać do przedziałów klasy pierwszej i biznesowej, a w najlepszym wypadku do specjalnych odizolowanych od reszty pasażerów prywatnych kabin z ekranem przed siedzeniem.

W zagłówkach znalazły się łącznie dwa głośniki zaprojektowane na zamówienie, które w praktyce znajdują się po obu stronach głowy i zapewniają „wysokiej jakości dźwięk”, który nie przedostaje się do uszu pozostałych pasażerów. Zarządzający tymi głośnikami system ma automatycznie dostosowywał się do utworów i hałasu w kabinie w czasie rzeczywistym, odpowiednio sterując membranami i dźwiękiem kierunkowym.

Oczywiście to nie tak, że Euphony zastąpi dobrej jakości słuchawki z ANC, bo zwyczajnie poza generowaniem dźwięku przeznaczonego wyłącznie dla jednej pary uszu nie będzie w stanie wycinać hałasu z otoczenia. Nie ma jednak tego na celu, bo system zaprojektowano po to, aby „zapewniał wysokiej jakości dźwięk w każdej pozycji siedzenia”, jednocześnie umożliwiając łatwą komunikację ze współpasażerami lub personelem pokładowym.

Na ten moment Euphony jest jednak sporą tajemnicą, ale pewne jest, że ta technologia/rozwiązanie zadebiutuje w tym tygodniu na targach Aviation Interiors Expo na targach Hamburg Messe w Niemczech, a jej wejście do użytku nastąpi za rok.