W smartfonach napędzanych przez układ Unisoc wykryto poważną lukę w zabezpieczeniach

Chipsety Unisoc znajdziemy w wielu budżetowcach, takich jak tańsze modele Motoroli. Firma w ostatnim czasie zyskała jeszcze bardziej na popularności, co w kontekście najnowszych informacji raczej wiele osób może zaniepokoić. Chodzi o poważną lukę w zabezpieczeniach tych układów. Na szczęście jest też dobra wiadomość.

Krytyczna luka w zabezpieczeniach w smartfonach wyposażonych w układ Unisoc

Firma Check Point Research zajmująca się cyberbezpieczeństwem wykryła naruszenie zabezpieczeń w produktach marki Unisoc. Procesory te często lądują w budżetowych smartfonach, więc problem może dotyczyć naprawdę wielu modelu. Według raportu, błąd występuje w oprogramowaniu modemu i dotyczy chipsetów 4G i 5G Unisoc. Osoby chcące zaatakować z wykorzystaniem tej luki, mogą zneutralizować lub zablokować możliwość komunikacji komórkowej smartfona.

Atakujący mógł użyć stacji radiowej do wysłania zniekształconego sygnału, który zresetowałby modem, pozbawiając użytkownika możliwości komunikacji. Bez łatki, komunikacja komórkowa może zostać zablokowana przez atakującego – czytamy w raporcie.

Badacze odkryli ten problem na Motoroli Moto G20, którą napędza Unisoc T700, jednak to nie jedyny smartfon, na którym wykryto tę lukę w zabezpieczeniach. Na szczęście po zgłoszeniu odkrycia, Unisoc zadziałał dość szybko i nie tylko potwierdził istnienie luki, ale również wydał stosowną łatkę. Przy okazji Check Point Research po raz kolejny przypomniało, by na bieżąco instalować aktualizacje bezpieczeństwa, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko ataku z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach.