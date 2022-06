Nowy ultracienki XPS 13 firmy Dell nasuwa jedno ważne pytanie – gdzie leży granica?

Z każdym kolejnym rokiem smartfony i laptopy stają się coraz cieńsze, ale tak jak te pierwsze przyzwyczaiły nas już do tego, że trudno się dobrać do ich wnętrza, te drugie powoli zaczynają robić dokładnie to samo. Nowy ultracienki XPS 13 firmy Dell, zaprezentowany przed kilkoma dniami, jest tego świetnym przykładem, bo drastycznie różni się od swoich poprzedników nie tylko z zewnątrz.

Ultracienki XPS 13 firmy Dell zaczął przypominać smartfony, przez co jego naprawa niskim kosztem jest praktycznie niemożliwa

Tym szczególnym laptopem zainteresowaliśmy się nie bez przyczyny, a dlatego, że zwróciła na niego uwagę firma iFixit, zajmująca się właśnie naprawami sprzętu. Nowe problemy przywołują na myśl dziwną pogoń, jakiej podjął się Dell, chcąc dorównać m.in. firmie Apple słynącej ze swoich ultracienkich sprzętów, które wywołują koszmary u serwisantów.

W iFixit mamy sporo laptopów XPS 13 i mieliśmy problemy z niezawodnością urządzeń XPS 13 z wlutowaną pamięcią RAM. W takich przypadkach musimy wymieniać całą kosztowną płytę główną, zamiast wymieniać pamięć RAM, tak jak to jest możliwe w XPS 15. Zamiast wycofać się z tego błędu konstrukcyjnego, firma Dell wydaje się podwajać swoje działania – powiedziała Elizabeth Chamberlain, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w iFixit.

Najnowszy ultracienki XPS 13 firmy Dell jest naprawdę cienki, jako że jego grubość sięga ledwie 1,397 cm. To nie tylko zmusiło projektantów do porzucenia wielu portów i zaawansowanej klawiatury oryginału, ale też upchnięcie całego sprzętu na płycie głównej o rozmiarach ledwie 180 x 38 mm. Ta jest tak mała głównie po to, aby zapewnić miejsce na równie cienki akumulator, ale tego typu rozwiązanie odbiło się bezpośrednio na formie płyty głównej.

Dell sprawił, że wewnątrz XPS 13 przypomina… smartfona. To już nie czas, w którym tylko GPU i CPU jest przylutowane bezpośrednio do płyty, a czas, w którym to samo spotkało nawet pamięć RAM i masową w postaci dysku SSD PCIe 4.0 NVMe w formie obudowy 11,5 x 13 ze stykami BGA. Wszystko po to, aby nowy laptop był możliwie najcieńszy. Czy to się udało? Oczywiście tak, ale rozpoczęło dyskusję, czy aby na pewno rynek idzie w dobrym kierunku, aby uczynić z laptopów poniekąd smartfony, których naprawa jest koszmarem.