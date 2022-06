Xiaomi pokazało Book S. To pierwszy taki tablet firmy z Windowsem i SoC ARM

System Windows od zawsze powstawał głównie z myślą o mikroarchitekturze x86, czyli tej opracowanej wiele lat temu przez Intela. Na jej podstawie ciągle powstają procesory Intela oraz AMD, ale od kilku lat architektura ARM rośnie w siłę i staje się może nie tyle (jeszcze) kompleksowym zamiennikiem, ale ciekawą alternatywą dla x86. Świetnym tego przykładem są coraz częściej dostrzegane na rynku tablety z Windowsem i układem SoC na bazie ARM, jak np. Xiaomi Book S.

Niegdyś producent kojarzony ze smartfonami, a teraz już ze… wszystkim. Xiaomi rozwija ofertę o kolejny ciekawy sprzęt – Book S

Każdy „pierwszy raz” jest wyjątkowy i tyczy się to nawet sprzętu i firm, bo po prostu ciekawie jest podejrzeć, jak nieznany dotychczas producent tworzy coś unikalnego, co zapewnia rynkowi powiew świeżości. Tym razem firma Xiaomi postanowiła odświeżyć rynek tabletów, projektując model Book S, będący przykładem hybrydowego tabletu 2w1, który unikalność zawdzięcza połączeniu Windowsa 11 z układem ARM.

Oczywiście dla Xiaomi nie jest to pierwszy raz z systemem Windows jako takim, bo ten chiński producent ma już w ofercie całą masę laptopów pod wodzą ciągle ulepszanego dzieła Microsoftu. Ba, można nawet powiedzieć, że Xiaomi Book S to taki „microsoftowy Surface Pro”, bo sprowadza się właśnie do formy hybrydowego tabletu.

Przechodząc od razu do rzeczy, Surface Pro to 12,4-calowy tablet z ekranem o przyzwoitej rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (to proporcje 16:10), częstotliwości odświeżania 60 Hz i szczytowej jasności rzędu 500 nitów. Obsługuje przy tym aktywny rysik, co otwiera potencjał wykorzystania go w formie tabletu graficznego.

Przy tym wszystkim, zamiast procesora firmy Intel lub AMD, Xiaomi postanowiło wykorzystać 8-rdzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, czyli sprzęt sprzed dwóch lat. Połączono go z 8 GB pamięci LPDDR4X, 256-GB dyskiem SSD i zapewniono wsparcie tylko Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.1 bez obsługi sieci komórkowej. To zapewne spowodowało, że cena tego modelu wynosi niewiele, bo 699 euro i obejmuje zarówno tablet, jak i klawiaturę, choć niestety nie rysik Xiaomi Smart Pen.