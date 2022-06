Z wraku z Antykithiry wydobyto kolejne skarby. Co tym razem?

Ze słynnego wraku z Antykithiry wydobyto kolejne skarby, m.in. marmurową głowę Herkulesa czy ludzkie szczątki. To wynik kolejnych podwodnych badań archeologicznych, które przeprowadzono w ostatnim miesiącu. To dopiero początek.

Badania wraku z Antykithiry prowadzone są przez grecką Swiss School of Archeology, a zespołem naukowców kieruje dr Angeliki G. Simosi i prof. Lorenz Baumer. Zgodnie z zatwierdzonym planem badawczym, prace archeologiczne w tym rejonie potrwają co najmniej do 2025 r.

Misja rozpoczęła się od podniesienia masywnych, ważących wiele ton skał, które przykryły część wraku. Podczas tej fazy użyto specjalnych worków do podnoszenia, z innowacyjnym systemem napełniania powietrzem z łodzi, opracowanym przez zespół Hublot Xplorations. Czytamy w relacji

Wśród nowych odkryć znaleziono m.in. marmurową podstawę posągu, marmurową głowę brodatej postaci męskiej (Herkulesa), dwa ludzkie zęby i liczne przedmioty z olinowania statku. Wszystkie artefakty zostały zabezpieczone i przewiezione do Ephorate of Underwater Antiquities, czyli departament greckiego Ministerstwa Kultury.

Jeden z artefaktów wydobytych z wraku z Antykithiry

Podwodne wykopaliska zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowany personel nurkowy przy użyciu aparatów nurkowych na mieszanki gazowe. Oprócz nich w projekcie nurkowym pomagał personel naukowy i techniczny działu badań i rozwoju firmy Hublot, a także specjalny statek TYPHOON, udostępniony przez Fundację Pożytku Publicznego Athanasiosa K. Laskaridisa.

Warto wspomnieć, że Fundacja Aikaterini Laskaridis od 2012 r. wspiera badania na wraku z Antikythery i jest jednym z jego głównych sponsorów (obok szwajcarskiego Hublota). Podwodne wykopaliska będą kontynuowane jesienią i naukowcy są wręcz niemal pewni, że wtedy usłyszymy o kolejnych wielkich odkryciach.

Najsłynniejszym artefaktem wydobytym z wraku z Antikythery jest przedmiot nazwany po prostu „mechanizmem z Antikythery”. Jest to starożytny przyrząd mechaniczny zaprojektowany do obliczania pozycji ciał niebieskich (coś jak sekstans). Znaleziono go we wraku spoczywającym obok greckiej wyspy Antikythera.