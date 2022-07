Algorytm, który usprawnia prowadzenie badań. Jak METIS pomoże naukowcom?

Tobias Erb i jego współpracownicy stworzyli METIS, który może posłużyć do optymalizacji systemów biologicznych. Cechuje się on wysoką użytecznością i wszechstronnością.

Publikacja na ten temat pojawiła się na łamach Nature Communications i sugeruje, że aplikacja jest oparta na architekturze, dzięki której nie wymaga umiejętności obliczeniowych i może być stosowana na różnych systemach biologicznych. Wszystko to z wykorzystaniem zróżnicowanego sprzętu laboratoryjnego.

METIS, czyli Machine-learning guided Experimental Trials for Improvement of Systems, powinien doprowadzić do wypełnienia luki między algorytmami uczenia maszynowego a ich zastosowaniami w systemach biologicznych. Jak do tej pory opisywane rozwiązanie zostało wykorzystane między innymi do optymalizacji produkcji białek, konstrukcji genetycznych, kombinatorycznej inżynierii aktywności enzymów oraz złożonego cyklu metabolicznego wiązania dwutlenku węgla znanego jako CETCH.

METIS jest oparty na algorytmach uczenia maszynowego

Algorytmy uczenia maszynowego umożliwiają proponowanie eksperymentów na podstawie wyników zebranych wcześniej, na których szkolone były owe algorytmy. Takie podejście będzie szczególnie przydatne w kontekście badań z wykorzystaniem ograniczonego zakresu danych oznaczonych eksperymentalnie. Jak wyjaśniają członkowie zespołu, o ile aktywne uczenie już teraz zmniejszało zapotrzebowanie na dane eksperymentalne, nowy model jest od nich zależny w jeszcze mniejszym stopniu.

