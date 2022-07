Masz smartfon z Androidem i korzystasz z przeglądarki Chrome? Lepiej szybko ją zaktualizuj

Jeśli odwlekasz w czasie aktualizacje przeglądarki Chrome na swoim urządzeniu z Androidem, to lepiej tego nie rób. Groźna luka w zabezpieczeniach aplikacji może przysporzyć Ci naprawdę ogromnych problemów.

Poważna luka bezpieczeństwa odkryta w Chrome na Androida

Choć wiele osób może mieć sporo do zarzucenia przeglądarce Chrome (zarówno na telefonach, jak i na komputerach), to dane pokazują, że jest to najczęściej używana przeglądarka na świecie. To z kolei oznacza, że ewentualne luki w jej zabezpieczeniach dotyczą naprawdę wielu urządzeń.

Po raz kolejny bowiem dowiedzieliśmy się o luce bezpieczeństwa, która została odkryta w przeglądarce, a która może umożliwić cybeprzestępcom przejęcie kontroli nad naszym smartfonem. W rezultacie możemy stracić nie tylko dostęp do naszych plików, ale również może się to skończyć utratą pieniędzy.

Wedle informacji, ryzyko wykorzystania luki przez hakerów jest na tyle duże, że Google zdecydowało się milczeć na temat problemu aż do momentu, w którym zdecydowana większość użytkowników przeglądarki nie pobierze aktualizacji. Gigant z Mountain View wydał już odpowiednie uaktualnienie dla przeglądarki Chrome na Androida (wersja 103.0.5060.71). Dlatego lepiej od razu wejść do Google Play i pobrać łatkę, o ile sama już się nie zainstalowała na Waszym urządzeniu. Wcześniej możecie też sprawdzić, z jakiej wersji korzystacie. W tym celu wystarczy wejść w Ustawienia > Aplikacje > Zobacz wszystkie aplikacje > Chrome. Tam będzie można zobaczyć aktualną wersję aplikacji zainstalowaną na smartfonie.