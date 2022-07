DeepMind udostępnia strukturę prawie każdego białka znanego nauce

Firma DeepMind pozwoli rozszyfrować strukturę praktycznie każdego białka znanego nauce. Technologia oparta na uczeniu maszynowym będzie wkrótce dostępna za darmo dla każdego.

DeepMind to brytyjska firma zajmująca się sztuczną inteligencją, która powstała w 2010 r. W 2014 r. została przejęta przez Google. W 2020 r. firma wypuściła AlphaFold AI, oprogramowanie, dzięki któremu można w dokładny sposób przewidzieć struktury białek – jak działają i jak można je wykorzystać do rozwoju leków.

Początkowo, firma udostępniła publicznie zestaw prawie 98% wszystkich ludzkich białek. Teraz baza została rozszerzona do ponad 200 mln struktur i „obejmuje prawie każdy organizm na Ziemi, którego genom został zsekwencjonowany”.

Możesz myśleć o tym jako o pokryciu całego wszechświata białek. Jesteśmy teraz na początku nowej ery w cyfrowej biologii. Demis Hassabis, dyrektor generalny DeepMind

Struktury białek pochodzące z AlphaFold są szeroko wykorzystywane przez naukowców na całym świecie. Odegrały one ogromną rolę w badaniach nad kandydatami na szczepionkę przeciwko malarii oraz genomem pszczoły miodnej.

Wierzymy, że AlphaFold jest najbardziej znaczącym wkładem SI w postęp wiedzy naukowej do tej pory. Pushmeet Kohli, szef działu AI DeepMind

Niedawno Alphabet uruchomił firmę o nazwie Isomorphic Labs, która będzie celować w narzędzia SI do odkrywania leków i choć jest oddzielna od DeepMind, obie firmy będą współpracować. Dysponowanie narzędziem do przewidywania struktur białkowych daje naukowcom impuls do kolejnych odkryć.

AlphaFold to pojedynczy i doniosły postęp w naukach przyrodniczych, który pokazuje moc AI. Określenie struktury 3D białka zajmowało kiedyś wiele miesięcy lub lat, teraz zajmuje sekundy. AlphaFold już przyspieszył i umożliwił ogromne odkrycia, w tym odkrycie struktury kompleksu porów jądrowych. A z tym nowym dodatkiem struktur oświetlających prawie cały wszechświat białek, możemy oczekiwać, że więcej biologicznych tajemnic zostanie rozwiązanych każdego dnia. Eric Topol, założyciel i dyrektor Scripps Research Translational Institute

Do tej pory ponad 500 000 naukowców z 190 krajów uzyskało dostęp do bazy AlphaFold i w tym czasie obejrzało ponad 2 miliony struktur. Narzędzie jest zintegrowane również z innymi publicznymi zbiorami danych, takimi jak Ensembl, UniProt i OpenTargets.