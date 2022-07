Panele słoneczne z drugim życiem. Ze starych elementów stworzyli materiał produkujący prąd

Panele słoneczne są coraz częstszym elementem współczesnego krajobrazu. Nadal jednak niewiele osób zastanawia się nad tym, co z nimi zrobić, kiedy skończy się ich żywotność. Inżynierowie z Singapuru znaleźli rozwiązanie dla tego problemu. Ze starych paneli słonecznych stworzyli materiał, który będzie w stanie produkować prąd elektryczny.

Tempo produkcji paneli słonecznych w dzisiejszych czasach jest tak duże, że wkrótce możemy zmierzyć się z ogromną ilością tych „energetycznych śmieci”. Żywotność paneli ocenia się na 30 lat. Biorąc to pod uwagę, do 2030 roku będzie znajdować się na świecie 8 milionów ton tego typu odpadów, a do 2050 roku aż dziesięciokrotnie więcej.

Zdaje się, że inżynierowie z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) i Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze znaleźli remedium na ten problem przyszłości.

Stare panele słoneczne jako materiał produkujący prąd

Ze starych elementów paneli słonecznych stworzyli oni niezwykły i nowatorski termoelektryczny materiał. Potrafi on pochłaniać ciepło i przetwarzać je na prąd elektryczny.

Sekret sukcesu oraz cała trud pracy singapurskich inżynierów tkwił w składzie chemicznym ogniw słonecznych. Składają się one w zdecydowanej większości z krzemu, który często jest zanieczyszczony, co uniemożliwia dalsze przetwarzanie paneli słonecznych. Badacze postanowili wykorzystać ten defekt w coś przynoszącego korzystne rezultaty

Zmielili on panele słoneczne na drobny proszek, dzięki czemu wspomniany krzem mógł nabrać cech termoelektrycznych. Aby zintensyfikować ten efekt dodali do mieszaniny także fosfor i german. Następnie całość została ponownie spieczona w wysokiej temperaturze. W takich warunkach naukowcy otrzymali materiał o najlepszej możliwej wydajności termoeletrycznej dla krzemowych produktów.

Zdaniem inżynierów nowo powstały materiał posiada takie cechy, które umożliwiają mu pochłanianie ciepła i przetwarzanie go na energię elektryczną. Wyrażają oni również nadzieję, że ich wynalazek będzie bardzo przydatny w sektorze energetycznym i pozwoli na lepszą gospodarkę tego typu odpadami w przyszłości.