W starej kopalni węgla w północnej części stanu Nowy Jork ruszą wstępne prace na produkcją energii geotermalnej pochodzącej z dużych głębokości skorupy ziemskiej. Projektem zajmie się amerykańska spółka Quaise Energy. Do 2026 roku ma ruszyć pierwszy pilotażowy odwiert na głębokość, na której panuje temperatura 500 st. C.

W północnej części stanu Nowy Jork znajduje się stara kopalnia węgla, która od lat pozostaje nieczynna. Inżynier Paul Woskov z MIT wysunął śmiałą tezę, aby wykorzystać to miejsce do pilotażowego projektu produkcji energii geotermalnej z bardzo dużych głębokości.

Mowa nie o standardowych odwiertach sięgających ledwie kilkuset metrów w głąb Ziemi, które wykorzystują miejscowe warunki geotektoniczne i wysoką wartość gradientu geotermicznego, ale o odwiercie na głębokość nawet 20 kilometrów. Dopiero wówczas można byłoby pobierać, zdaniem Woskova, nieskończoną ilość energii cieplnej, która zaspokoiłaby potrzeby ludzkości na miliony lat.

Energia geotermalna dużych głębokości. Niemożliwe? A jednak!

Plan brzmi bardzo śmiało, ale nie jest niemożliwy do zrealizowania. Na pewno nie zostaną w nim zastosowane klasyczne metody. Wiele kilometrów pod powierzchnią Ziemi temperatura jest już tak wysoka, że stopiłaby klasyczne wiertła maszyn. Inżynierowie z MIT zatem użyją żyrotronu i będą „wiercić” wiązką promieniowania.

Żyrotrony są urządzeniami wykorzystywanymi w tokamakach. Podgrzewają one plazmę do milionów stopni, aby zaszła w nich fuzja termojądrowa. Wg Woskova, idealnie sprawdziłyby się one w dowiercaniu się na wielokilometrowe głębokości w skorupie ziemskiej.

Inżynierowie żywią nadzieję, że dzięki takim elektrowniom geotermalnym uda im się zastąpić wiele kopalni węglowych i tym samym „uniknąć jednego z najbardziej katastrofalnych scenariuszy globalnego ocieplenia”.

Jak podsumowuje Matt Houde z amerykańskiej spółki: