Google Play ma już 10 lat. Z tej okazji dostaje nowe logo

Sklep a aplikacjami Google Play jest już z nami od dekady. By uczcić okrągłą rocznicę, gigant z Mountain View postanowił zmienić logo usługi. Spokojnie, różnica jest tak nieznaczna, że normalnie pewnie byście nawet nie zauważyli tej zmiany.

Google świętuje dziesięciolecie Google Play

10 lat temu, czyli w roku 2012, wraz z Androidem 1.0 pojawił się też Android Market, który dopiero po kilku latach dostał znaną nam dzisiaj nazwę Google Play. Obecnie usługa dostępna jest w przeszło 190 krajach i korzysta z niej ponad 2,5 mld użytkowników. Jeśli zaś chodzi o deweloperów dostarczających aplikacji do sklepu, jest ich ponad 2 mld. To naprawdę imponujące liczby.

Ze Google Play korzystamy na smartfonach i tabletach z Androidem, ale sklep znajdziemy również na Chromebookach, smart telewizorach czy na zegarkach z Wear OS. To właśnie na tych wszystkich urządzeniach od dzisiaj znajdziemy nowe logo usługi. nadmienimy tylko, że dzisiaj zmiana zostaje wprowadzona, ale zapewne minie trochę czasu, zanim nowa ikonka pojawi się u wszystkich.

Zmiana, jak widzicie powyżej, jest raczej symboliczna. Google wprowadziło ciemniejsze kolory i nieco zmieniło kształt „trójkąta”, tak, by pasował do reszty usług oferowanych przez firmę. Jak tłumaczy gigant z Mountain View, nowe logo odzwierciedla „magię Google i pasuje do brandingu wspólnego dla wielu naszych produktów – Asystenta, Zdjęć, Gmaila i innych”.