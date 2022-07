Google Play zmienia sposób informowania użytkowników o bezpieczeństwie aplikacji

W pierwszej połowie tego roku Google Play uruchomiło nową sekcję dotyczącą prywatności danych, w której znaleźć można informacje od deweloperów, na temat danych gromadzonych przez aplikację. Teraz Google ma zamiar pozostać właśnie przy tej formie, rezygnując z automatycznie uzupełnianej, zweryfikowanej listy uprawnień.

Google Play z kolejną zmianą, chociaż ta niekoniecznie nam się spodoba

Nowa sekcja prywatności w Google Play opiera się na informacjach pochodzących od deweloperów i Google od samego początku tego nie ukrywało. Jednak oprócz tego dostępna była jeszcze automatycznie generowana lista uprawnień podlegająca dodatkowo weryfikacji przez firmę. Zmiana, którą ma zamiar wprowadzić Google, raczej nie będzie wpływać na większą czytelność i bezpieczeństwo.

W praktyce oznacza to, że będziemy musieli ufać w słowa deweloperów, którzy sami określą jakie informacje zbiera ich aplikacja, a firma nie będzie miała wpływu na to, co znajdzie się w sekcji. Jak dobrze wiemy, z tym zapewne będzie różnie. Jedni deweloperzy podejdą do sprawy uczciwie, zaś inni zaczną ukrywać niektóre informacje, co z kolei będzie mogło potencjalnie wpływać na pojawianie się zagrożeń.

Google przypomniało, że do 20 lipca wszyscy deweloperzy muszą uzupełnić wymagane dane, przypominając, że opisy mają być szczegółowe.