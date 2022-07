Śmieci z ISS pozbywa się tak. Nowa metoda stosowana przez astronautów uwieczniona na wideo

Przebywanie na stosunkowo niewielkiej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej krążącej ponad 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi rządzi się swoimi prawami. Jedno z nich dotyczy usuwania tamtejszych śmieci.

Jak się zapewne domyślacie, w takich warunkach trudno o śmieciarki i wysypiska śmieci, dlatego astronauci muszą radzić sobie na inne sposoby. Do tej pory rozwiązywano ten problem… po prostu wyrzucając odpady z ISS. Te wpadały następnie do atmosfery, gdzie ulegały spalaniu.

Alternatywne, choć nieco podobne rozwiązanie zaserwowała firma Nanoracks, która odpowiada za obsługę komercyjnej śluzy Bishop Airlock. 2 lipca, w ramach testu nowej technologii dostępnej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, 78 kilogramów śmieci zostało umieszczone w specjalistycznym worku. Jak twierdzą przedstawiciele Nanoracks, eksperyment przebiegł bezproblemowo.

Za usuwaniem śmieci z ISS stoi firma Nanoracks

Było to pierwsze użycie systemu służącego do usuwania śmieci za pośrednictwem śluzy powietrznej. Wcześniej większość odpadów z ISS była wyrzucana podczas ponownych wejść statków towarowych. Tym razem w specjalistycznych workach znalazła się między innymi zużyta pianka, materiały do pakowania, środki higieniczne, ubrania, torby służące do przenoszenia ładunku i materiały biurowe. Zadowolona przebiegiem całego przedsięwzięcia firma rozważa wykorzystanie podobnego systemu na komercyjnej stacji kosmicznej o nazwie Starlab, która powinna rozpocząć swoją działalność w 2027 roku.

Określenie „worek” nie jest może do końca miarodajne, ponieważ w rzeczywistość bliżej mu do pojemnika o imponującej pojemności rzędu 270 kilogramów. Amela Wilson, CEO Nanoracks, podkreśla, że był to pierwszy cykl otwarcia i zamknięcia śluzy Bishop Airlock, który daje nadzieję na wykorzystywanie bardziej zrównoważonych operacji związanych z usuwaniem odpadów z ISS. Co ciekawe, samo rozwiązanie nie jest szczególnie nowe, bo stosowali je już radzieccy kosmonauci w latach 70. i 80. wykorzystując worki na śmieci na swoich stacjach.