Komunikacja kwantowa zadziała nawet w przestrzeni międzygwiezdnej. Czy tak porozumiewają się kosmici?

Jeśli potwierdzą się przypuszczenia naukowców ze School of Physics and Astronomy na Uniwersytecie w Edynburgu, to będzie to niezwykle istotne w kontekście prowadzenia komunikacji na bardzo duże odległości.

Ustalenia fizyków pojawiły się na łamach Physical Review D. Najważniejszy wśród płynących z nich wniosków dotyczy możliwości podjęcia komunikacji kwantowej w przestrzeni międzygwiezdnej. W ten sposób nasza cywilizacja mogłaby nawet poszukiwać poszlak świadczących o istnieniu pozaziemskich form życia.

Komunikacja kwantowa jest w ostatnim czasie coraz częstszym obiektem badań, które w przyszłości miałyby doprowadzić na przykład do powstania internetu kwantowego. W tym przypadku skala jest jednak zupełnie inna, ponieważ w grę wchodzi przesyłanie informacji nie pomiędzy miastami, krajami, czy kontynentami, lecz pomiędzy różnymi układami planetarnymi. Autorzy nowych badań w tej sprawie postanowili przetestować tę koncepcję wykorzystując matematykę opisującą ruch promieniowania rentgenowskiego w przestrzeni międzygwiezdnej.

Komunikacja kwantowa była do tej pory rozpatrywana w kontekście ziemskich warunków

Celem tych analiz było przekonanie się czy wykonane obliczenia mogą pokazać stopień dekoherencji kwantowej potencjalnie występującej podczas takiej podróży. Dotyczy ona oddziaływań obiektów kwantowych z otoczeniem, czyli w tym przypadku właśnie z przestrzenią międzygwiezdną. Na skutek tego zjawiska może dochodzić do utraty informacji kwantowej, co jest rzecz jasna wysoce niepożądane.

Dotychczas prowadzone badania sugerowały, że przestrzeń międzygwiezdna jest dość pusta, lecz niewiadomą pozostawało to, czy na tyle, by można ją było wykorzystać w formie medium przenoszącego informacje kwantowe. Dzięki nowym badaniom, które przeprowadził Arjun Berera wraz ze swoimi współpracownikami, można wstępnie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Brzmi ona: tak. Wygląda na to, iż informacje kwantowe można przesyłać na dystansie setek tysięcy lat świetlnych bez ryzyka wystąpienia dekoherencji.

Co więcej, również dobrze sprawdziłyby się pasma optyczne i mikrofalowe. W związku z tym pojawiają się możliwości dotyczące wykorzystywania takiej formy komunikacji przez potencjalnie istniejące pozaziemskie cywilizacje. Naukowcy nie wykluczają nawet scenariusza, w którym możliwa byłaby kwantowa teleportacja w przestrzeni międzygwiezdnej.