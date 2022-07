Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba już działa. Zobacz pierwsze zdjęcia

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba już działa. Pierwsze zdjęcie wykonane przez najbardziej zaawansowany instrument astronomiczny w historii zostało pokazane wczoraj przez Prezydenta Joe Bidena, a dzisiaj na specjalnej konferencji NASA opublikowano kolejne.

Pierwsze Głębokie Pole Webba to gromada galaktyk SMACS 0723, która jest pełna tysięcy galaktyk, w tym najsłabszych obiektów kiedykolwiek obserwowanych w podczerwieni. Gromada galaktyk SMACS 0723 działa jak soczewka grawitacyjna, powiększając bardziej odległe obiekty, w tym takie obserwowane, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat.

Gromada galaktyk SMACS 0723

Pierwsze Głębokie Pole Webba wykonane przez kamerę bliską podczerwieni NIRCam to kompozycja zdjęć o różnych długościach fali, osiągając głębokość w podczerwieni przekraczającą najdokładniejsze zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Wykonano je w 12,5 godzin, podczas gdy Hubble potrzebował na to całe tygodnie. To dopiero początek, bo astronomowie planują wykorzystanie jeszcze dłuższych czasów ekspozycji.

Mgławica Carina

Na poniższym zdjęciu widać „góry” i „doliny” ozdobione błyszczącymi gwiazdami. To młody, formujący się region gwiazdotwórczy o nazwie NGC 3324 w Mgławicy Carina. Zdjęcie to ujawnia wcześniej niewidoczne „kosmiczne żłobki”.

NGC 3324

Obserwacje NGC 3324 rzucą światło na proces powstawania gwiazd. Webb ujawni również wpływ formowania się gwiazd na ewolucję gigantycznych obłoków gazu i pyłu. Do tej pory naukowcy mieli mało danych na temat wpływu młodych i bardziej energetycznych gwiazd o niskiej masie. Dzięki JWST będzie można uzyskać ich pełną liczbę i wpływ na całą mgławicę.

Mgławica Południowy Pierścień

Webb uchwycił obraz mgławicy planetarnej, skatalogowanej jako NGC 3132 i znanej nieformalnie jako Mgławica Południowy Pierścień. Znajduje się ona ok. 2500 lat świetlnych od Ziemi.

NGC 3132

Dzięki JWST będzie możliwe poznanie wielu szczegółów dotyczących mgławic planetarnych, takich jak ta – obłoków gazu i pyłu wyrzucanych przez umierające gwiazdy. Ponieważ mgławice planetarne istnieją przez dziesiątki tysięcy lat, obserwowanie jej jest jak oglądanie filmu w wyjątkowo zwolnionym tempie. Każda wyrzucona przez gwiazdę powłoka daje naukowcom możliwość precyzyjnego zmierzenia gazu i pyłu, które są w niej obecne.

Kwintet Stephana

Kwintet Stephana to zgrupowanie pięciu galaktyk, który został przedstawiony przez JWST w nowym świetle. Kwintet Stephana jest również znany jako Zwarta Grupa Hicksona 92 (HCG 92). Mimo, że nazywany jest „kwintetem”, tylko cztery z galaktyk są naprawdę blisko siebie, a piąta, najbardziej wysunięta na lewo galaktyka (NGC 7320), znajduje się na pierwszym planie w porównaniu z pozostałymi czterema.

Kwintet Stephana

NGC 7320 jest 40 milionów lat świetlnych od Ziemi, podczas gdy pozostałe cztery galaktyki (NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B i NGC 7319) są oddalone o około 290 mln lat świetlnych. To wciąż dość blisko w kategoriach kosmicznych, w porównaniu z bardziej odległymi galaktykami oddalonymi o miliardy lat świetlnych.