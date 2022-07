Tarantula uwieczniona przez teleskop. Znajduje się tysiące lat świetlnych od Ziemi

W 1751 roku francuski astronom Nicolas-Louis de Lacaille zidentyfikował mgławicę, którą obecnie nazywamy Tarantulą. Niedawno udało się ją zaobserwować z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.

Przedstawiciele NASA postanowili podzielić się wykonanymi w związku z tym zdjęciami. Kosmiczny Teleskop Hubble’a, mimo wielu lat na karku, nie przestaje imponować swoimi możliwościami. Na fotografiach widać obrzeża Mgławicy Tarantula, która znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana.

Ten ostatni stanowi największą z galaktyk satelitarnych Drogi Mlecznej, choć jest nieszczególnie duży, bo jego średnica opiewa na około 14 tysięcy lat świetlnych. Dystans między obiema galaktykami wynosi natomiast nieco ponad 160 tysięcy lat świetlnych.

Mgławica Tarantula wchodzi w skład Wielkiego Obłoku Magellana

Mgławica Tarantula to nie jedyna nazwa, pod jaką jest ona znana. Inne to NGC 2070 i 30 Doradus. Sama struktura zawiera jedną z najmasywniejszych znanych nauce gwiazd – obiekt ten ma masę ponad 150 razy większą od masy Słońca. Poświęcone mu badania mogłyby dostarczyć informacji na temat tego, jak obłoki gazu zapadają się pod wpływem grawitacji, co z kolei prowadzi do powstawania nowych gwiazd.

