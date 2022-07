NASA odkrywa nowe egzoplanety wielkości Jowisza

Wykorzystując teleskop kosmiczny Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), NASA odkryła dwie nowe egzoplanety. Obce światy, oznaczone jako TOI-5152 b i TOI-5153 b, pod względem średnicy są zbliżone do Jowisza, choć ich masa jest trzy razy większa.

TESS to jeden z najbardziej eksploatowanych teleskopów kosmicznych agencji NASA, który został zaprojektowany stricte w celu poszukiwania planet pozasłonecznych metodą tranzytu. Jest następcą teleskopu Keplera i działa od 2018 r. Obecnie TESS prowadzi przegląd ok. 200 000 najjaśniejszych gwiazd w poszukiwaniu obcych światów. Do tej pory zidentyfikował ponad 5700 kandydatek na planety, z czego 227 zostało potwierdzonych.

Do portfolio odkrytych obiektów dołączają dwa kolejne. Zespół astronomów kierowany przez z dr Solène Ulmer-Moll z Uniwersytetu Genewskiego poinformował o krzywych blasku dwóch gwiazd TOI-5152 i TOI-5153, wokół których namierzono sygnały tranzytowe.

W pracy opublikowanej na serwerze preprintów arXiv czytamy:

Fotometria odkrycia została zebrana za pomocą misji kosmicznej TESS, a obserwacje uzupełniające przeprowadzono z Ziemi za pomocą obiektu fotometrycznego NGTS oraz spektrografów wysokiej rozdzielczości CORALIE, FEROS, CHIRON, HARPS i TRES.

Nowe jowisze

TOI-5152 b ma promień około 1,07 promienia Jowisza i jest około trzy razy masywniejsza od największej planety Układu Słonecznego. Krąży wokół swojej gwiazdy macierzystej co 54,19 dnia, w odległości około 0,31 j.a. Jest to gwiazda typu G1 prawie dwa razy większą od Słońca, znajdującą się około 1200 lat świetlnych od Ziemi. Liczy 1,4-6,8 mld lat.

Z kolei TOI-5153 b ma ok. 1,06 promienia Jowisza i masę 3,26 masy Jowisza. Okres orbitalny tej egzoplanety zmierzono na 20,33 dnia, a jej odległość od gospodarza wynosi prawie 0,16 j.a. Gwiazda macierzysta jest typu widmowego F8, około 40% większa od Słońca i liczy co najmniej 5,4 mld lat. Odległość do tego układu planetarnego wynosi około 1270 lat świetlnych.

Zatem TOI-5152 b i TOI-5153 b są ciepłymi i masywnymi obcymi światami wielkości Jowisza. Obie planety są bogate w metale, a ich zawartość ciężkich pierwiastków jest zgodna z relacją masa-metaliczność gazowych olbrzymów. Pod wieloma względami są dla astronomów idealnymi obiektami obserwacyjnymi.