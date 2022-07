Niemcy budują największy termos w Europie i wiedzą jak go użyć

Niedaleko naszej zachodniej granicy, w Berlinie, trwa budowa największego w Europie magazynu ciepła. I choć brzmi to dość absurdalnie, to będzie on spełniał rolę taką samą, jak termos.

Na większą skalę, rzecz jasna. Wieża będzie odpowiadała za dostarczanie ciepła do domów i ma około 45 metrów wysokości. Może pomieścić nawet 56 milionów litrów gorącej wody. Koniec prac budowlanych powinien nastąpić jeszcze w tym roku, lecz Niemcy nie będą dzierżyli tytułu rekordzistów przez długi czas – wieża o nawet bardziej imponujących gabarytach powstanie bowiem na terenie Holandii.

Jedną z przyczyn, dla których nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się na ten krok jest zabezpieczenie się przed ewentualnymi brakami w dostawach zasobów umożliwiających ogrzewanie wody. Mając na uwadze fakt, iż Ukraina została najechana przez Rosję, a Putin grozi Zachodowi odcięciem dostaw, plan Niemców okazuje się sensowny. Jak wyjaśnia Tanja Wielgoss, budowana wieża może magazynować ciepło wtedy, gdy nie jest potrzebne, by potem uwalniać je na żądanie.

Berliński „termos” ma spełnić niemal całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę w okresie letnim

Inwestycja kosztuje około 50 milionów euro, czyli nieco ponad 230 milionów złotych. Moc cieplna tego gigantycznego termosu wyniesie 200 megawatów. Zbiornik jest w stanie zaspokoić większość zapotrzebowania mieszkańców stolicy Niemiec na ciepłą wodę w okresie letnim, choć zimą wskaźnik ten znacząco spadnie – do zaledwie około 10 procent.

Wróćmy jednak do zasady działania, na której opiera się przytoczone rozwiązanie. Ta jest korzystna z jeszcze jednego, mniej oczywistego powodu: ekologii. Woda będzie bowiem doprowadzana do temperatury bliskiej wrzenia za sprawą energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Kiedy tej energii będzie więcej niż wyniesie zapotrzebowanie w danym momencie, będzie mogła zostać przeznaczona na ogrzewanie wieży.