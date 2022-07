Jak grać wydajniej i oszczędniej? Czyli NVIDIA i ROG śpieszą z technologią DLSS

Współczesna technologia jest cudowna. Pozwala grać w gry z lepszą grafiką, większą liczbą wyświetlanych klatek i wykorzystując przy tym mniej energii. Jak to możliwe? To efekt działania technologii NVIDIA DLSS, którą znajdziemy m.in. w laptopach ASUS ROG.

Czym jest NVIDIA DLSS?

DLSS oznacza superpróbkowanie oparte na głębokim uczeniu, czyli Deep Learning Super Sampling. Technologia została zaprezentowana wraz z kartami graficznymi NVIDIA RTX z serii 2000 i do działania wykorzystuje rdzenie Tensor. DLSS w uproszczeniu można nazwać upscalingiem, czyli skalowaniem obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej, choć byłoby to zbyt daleko idące uproszczenie.

Tradycyjny upscaling zazwyczaj nie wygląda dobrze w finalnym efekcie. Na obrazie widać niedoskonałości wynikające z podniesienia rozdzielczości. W końcu piksel nie jest z gumy i przy próbie zwiększenia go, obraz traci na szczegółowości. W przypadku DLSS nie tylko podnoszona jest rozdzielczość obiektów na ekranie, ale również są one poprawiane wizualnie. Tam, gdzie konieczne jest wygładzenie powierzchni, albo dodanie ostrości, nanoszone są korekty piksel po pikselu.

Do poprawy rozdzielczości i jakości obrazu w DLSS jest wykorzystywana sieć neuronowa. NVIDIA w pewnym sensie pokazuje sieci neuronowej obraz niskiej jakości, pozbawiony antyaliasingu, która ma za zadanie go poprawić, a finalny efekt jest sprawdzany przez algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu, że cały system stale się uczy, technologia DLSS jest z czasem coraz lepsza.

Ale jak to się ma do zwiększenia wydajności i liczby klatek w grach?

Teoria teorią, ale jak działanie DLSS ma się przełożyć do większej płynności i wydajności gier? Nie mówiąc już o zmniejszeniu zapotrzebowania na energię?

Wygenerowanie szczegółowego obrazu w rozdzielczości 4K wymaga ogromnego zapasu mocy i wydajności. Dając konkretny przykład, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak potężnego sprzętu potrzeba do uruchomienia Dying Light 2, czy Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 4K na najwyższych detalach? To właśnie rozdzielczość sprawia najwięcej problemów dla podzespołów. Często bywa tak, że gra w rozdzielczości FullHD działa nam w 50-60 klatkach na sekundę, w 4K ledwo przekracza 30 klatek.

Dzięki NVIDIA DLSS obraz, jak już wspomnieliśmy, jest generowany w niższej rozdzielczości, a następnie skalowany do wyższej, wraz z poprawieniem niedoskonałości obrazu. Nasze oko nie zobaczy, że na ekranie mamy mniej pikseli, więc nadal cieszymy się bardzo dobrą grafiką. Za to podzespoły naszego komputera mają nieco więcej luzu i są w stanie wygenerować więcej klatek animację na sekundę. A przy tym zużywają mniej energii. Co w przypadku komputerów stacjonarnych może przełożyć się na nieco niższe rachunki za prąd, ale przede wszystkim jest to idealne rozwiązanie dla laptopów. Które dzięki temu mogą działać dłużej oraz nie będą się tak mocno nagrzewać.

NVIDIA DLSS w laptopie ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE

Teoria teorią, a jak to wypada w praktyce? Działanie technologii NVIDIA DLSS mieliśmy okazję sprawdzić w laptopie ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE.

To jeden z mocniejszych przenośnych komputerów na rynku. Wyposażony w kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB, procesor Intel Core i9-12950HX, 32 GB pamięci RAM (DDR5, 4800 MHz, dual-channel) oraz dwa dyski SSD o łącznej pojemności 4 TB. Ktoś może powiedzieć – na takim sprzęcie to wszystko pójdzie. W zasadzie tak, ale nawet na tak mocnym sprzęcie bardzo mocno widać pozytywny wpływ technologii DLSS.

Posłużmy się wykonanymi przez nas pomiarami. Gry zostały uruchomione w najwyższych ustawieniach graficznych, w różnych rozdzielczościach, z aktywną jak i wyłączoną technologią DLSS. Oto efekty:

Jak łatwo zauważyć, skok liczby generowanych klatek na sekundę jest ogromny. A wzrost z 30 do ponad 50 klatek jest bardzo mocno widoczny gołym okiem.

Uzyskane wyniki to nie tylko zasługa wydajnych podzespołów i sprawności technologii NVIDIA DLSS, ale również wydajnego chłodzenia laptopa. Wykorzystano w nim ciekły metal, który chłodzi procesor i kartę graficzną. Do tego mamy wentylatory ze specjalnie zakrzywionymi łopatkami, komorę parową oraz aż cztery wylotowe otwory wentylacyjne.

ASUSzapewnia, że przekłada się to na obniżenie temperatury nawet o 15 stopni Celsjusza i… ma rację. Podzespoły laptopów gamingowych pod dużym obciążeniem potrafią nagrzewać się do ponad 100 stopni. Nasze testy pokazały, że temperatura procesora i karty graficznej oscyluje w okolicach 80 stopni Celsjusza. To duża i odczuwalna różnica.

Innym ważnym aspektem laptopa jest ekran. Bo co nam po świetnej grafice generowanej przez kartę graficzną, skoro trafi ona na słaby wyświetlacz? Ale nie w tym przypadku. 17,3-calowy panel IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wygląda dobrze nie tylko na papierze. Nasze testy pokazały, że oferuje 100% odwzorowanie palety kolorów sRGB i 98% P3, ma bardzo dobry punkt bieli na poziomie 6600K, jasność prawie 320 nitów oraz średni wskaźnik delta E na poziomie 1,02. Co oznacza, że przekłamania kolorów są bardzo minimalne i praktycznie niedostrzegalne ludzkim okiem. Na takim ekranie nawet dobrze nam znane gry potrafią wyglądać o wiele lepiej, niż je zapamiętaliśmy.

NVIDIA DLSS pokazuje, że nie trzeba gonić za coraz lepszym sprzętem. Można mądrze wykorzystać to, co już mamy

NVIDIA DLSS przypomina mi trochę współczesne samochody. Zauważcie, że nie mamy już na rynku motoryzacyjnym ogromnych silników i nieprzebranych ilości koni mechanicznych, a auta potrafią poruszać się bardzo szybko i sprawnie. A przy tym bardziej oszczędnie. Podobnie wygląda to w przypadku podzespołów komputerowych.

Zamiast dokładać do karty graficznych więcej rdzeni i zasilać je coraz większą ilością energii, można za pomocą technologii DLSS i kilku sprytnych zabiegów utrzymać wysoką jakość grafiki w grach, przy oszczędności energii i zwiększeniu liczby wyświetlanych klatek obrazu. Aż miło popatrzeć, w jak dobrym kierunku rozwija się współczesna technologia.

