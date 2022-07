Plus jest gotowy na wakacje. Te usługi też pomogą Ci się przygotować

Okres wakacyjny to specyficzny czas, w którym wiele rzeczy może się przydać. Jak na przykład odpowiedni pakiet usług, nie tylko telekomunikacyjnych. Plus ma ich trochę w swojej ofercie, więc przyjrzyjmy im się bliżej.

Zabezpiecz swój sprzęt, chroń się przed cyberatakami i słuchaj muzyki całkowicie bez reklam

Z pakietem Pakiet All In zabezpieczysz swoje urządzenia oraz bezpiecznie skorzystasz z Internetu, a to wszystko słuchając ulubionej muzyki w jakości Hi-Fi. W jego skład wchodzi Serwis Urządzenia Premium, Ochrona Internetu i Tożsamości oraz dostęp do serwisu muzycznego Tidal Hi-Fi. Pierwsza usługa, Serwis urządzenia Premium, ubezpiecza smartfon zakupiony w ofercie Plusa. Przez 24 miesiące mamy możliwość dokonania dwóch napraw (nie częściej niż raz w roku). Jedynym warunkiem jest to, że koszt naprawy nie może przekroczyć wartości telefonu. Nas czas naprawy otrzymujemy urządzenie zastępcze.

Druga usługa to połączenie zaawansowanej ochrony antywirusowej, chroniącej też przed różnego rodzaju atakami oraz ochrony tożsamości. W tym ochrony haseł, PIN-ów oraz pomoc w tworzeniu ich silnych wariantów. Oferta dotyczy ochrony jednego urządzenia oraz jednego adresu mailowego.

Trzecią usługą jest TIDAL Hi-Fi, czyli aplikacja dla tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez muzyki. Tidal pozwala cieszyć się muzyką bez reklam, być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i mieć swobodny dostęp do swoich ulubionych albumów i playlist.

Pakiet All In to tak wiele za tak niewiele – w przypadku wykupienia usługi na 24 miesiące jego koszt to jedynie 20 zł miesięcznie.

Zlokalizuj najbliższych

W przypadku wyjazdów z dziećmi, zawsze warto mieć na nie oko. A najlepiej kilka, w tym niekoniecznie te fizyczne. Można wykorzystać do tego oko wirtualne w postaci usługi Gdzie Jest Bliski. To usługa pozwalająca na całodobowe lokalizowane smartfonu, w domyśle dziecka. Pozwala tworzyć strefy bezpieczeństwa, wraz z opcją otrzymania powiadomienia po ich opuszczeniu, sprawdzanie historii lokalizacji, wezwanie pomocy w nagłej sytuacji z opcją powiadomienia wybranych osób, a także śledzić poczynania w sieci. W tym m.in. tworzyć listę bezpiecznych stron internetowych i wyznaczać czas, który dziecko może spędzać w sieci.

Na czas wakacji można za darmo przetestować usługę przez okres 14 dni. Później, w zależności od wybranego pakietu, usługa kosztuje 2,50 zł, 6,50 zł lub 9,50 zł tygodniowo.

Telewizja zawsze w zasięgu ręki z Polsat Box Go i Polsat Box Go Premium

Polsat Box Go to usługa dostępna na stronie internetowej polsatboxgo.pl oraz w aplikacji mobilnej. Możemy ją zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS oraz Harmony OS. Do dyspozycji mamy szeroki wybór kanałów telewizyjnych. Od programów podstawowych, przez szereg kanałów tematycznych – sportowych, filmowych, serialowych, przyrodniczych, dla dzieci, informacyjnych… Jak również bogaty zestaw filmów i seriali na życzenie. Z nowości obejrzymy: To musi być miłość (na wyłączność Polsat Box Go), Córka, Ostatni ślad, czy Furioza. Wszystko to możemy oglądać wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do Internetu. Więc jeśli na wycieczce złapie nas ulewa i będziemy szukać alternatywy, może nią być dobry seans filmowy. Zawsze też możemy mieć dostęp do najnowszych informacji, czy śledzić wydarzenia sportowe na żywo.

Wszystko to dosłownie w kieszeni, bez reklam i w elastycznych pakietach do wyboru. Obecnie najciekawiej wyglądającym pakietem jest Polsat Box Go Premium. Za 30 zł miesięcznie dostajemy dostęp do 100 zróżnicowanych kanałów telewizyjnych, a także dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali, w tym emitowanych przedpremierowo. Więcej informacji o ofercie znajdziecie po tym adresem.

Disney+ jako alternatywa dla telewizji

Warto też sięgnąć po najnowszy produkt na polskim rynku VOD, czyli serwis Disney+. W ofercie Disneya mamy…w sumie to czego tam nie mamy? Od klasyki takiej jak: Król Lew, przez Gwiezdne Wojny, filmy Marvela, Pixara, propozycje dla dorosłej widowni zebrane w kolekcji Star i wiele więcej. Platforma znalazła się w ofercie Polsat Box Go, gdzie pojawił się nowy pakiet: Polsat Box Go Premium z Disney+ w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

Disney+ jest dostępny także w Plusie bez opłat przez rok we wszystkich ofertach abonamentowych – Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód – z umową na 24 miesiące. Po okresie promocyjnym za dostęp do Disney+ do abonamentu zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.

Dostęp do platformy znajdziemy także wraz z pakietami telewizji Polsat Box w każdej technologii – satelitarnej, kablowej oraz internetowej. Już za 35 zł/mies. można mieć dostęp do platformy Disney+ i 51 kanałów telewizyjnych. Wybierając ofertę z pakietem L z wybranymi pakietami dodatkowymi i abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ klienci Polsat Box otrzymają w cenie oferty, przez całą umowę.

W podróż tylko z dobrą książką

Wyjazdy wakacyjne mają to do siebie, że… trzeba gdzieś dojechać. O ile nie jesteśmy kierowcą, długie podróże potrafią być nużące. A dobrym sposobem na rozrywkę będzie odpowiednia lektura. Te znajdziemy w usłudze Legimi, czyli obecnie największej bazie e-booków i audiobooków w Polsce. Mówiąc precyzyjniej, to ponad 75 tys. elektronicznych książek w różnych formatach.

Legimi możemy testować za darmo przez okres 30 dni. Później to wydatek 19,99 zł za nielimitowany dostęp do e-booków lub 34,99 zł jeśli chcemy dołączyć do nich również audiobooki.

Do celu z Nawigacją Plus

Są nawigacje darmowe, które bywają dobre. Są też nawigacje Premium, które są bardzo dobre. Do tych drugich należy Nawigacja Plus. Znajdziemy w niej dokładną analizę tras, wraz z omijaniem korków i alternatywnymi trasami dojazdu, ostrzeżenia o kontrolach i fotoradarach, zawsze aktualne mapy i propozycje parkingów w okolicy, asystent pasa ruchu pokazujący, którym pasem powinniśmy jechać oraz opcję odbijania informacji o trasie wyświetlanej na szybie auta. Taki head-up, tylko zrobiony przy pomocy telefonu.

Za usługę zapłacimy 15,99 zł miesięcznie, ale pierwsze trasy warto zrobić korzystając z darmowego okresu testowego, który trwa 14 dni.

Nie zapominajmy o sieci 5G!

Na koniec nie mniej ważny element, czyli najlepsza w Polsce sieć 5G. Tutaj w zasadzie nic się nie zmienia. W Plusie sieć piątej generacji cały czas ma najlepsze parametry. Obecnie do dyspozycji mamy już 3 000 stacji bazowych w 800 miejscowościach. W zasięgu sieci 5G od Plusa jest już ponad 19 mln osób.

Rozbudowę sieci faktycznie widać. Sam coraz częściej zauważam w ostatnich miesiącach, że zasięg 5G Plusa częściej mam, niż go nie mam. A wraz z ikonką na ekranie smartfonu faktycznie idą bardzo dobre parametry sieci, w tym szybki Internet.

Materiał powstał we współpracy z siecią Plus.