Xiaomi wprowadza trzy nowe smartfony z serii Xiaomi 12S. Powstały we współpracy z firmą Leica

O tych smartfonach mówiło się już od dłuższego czasu i w końcu są. Seria Xiaomi 12S stworzona we współpracy z Leicą zadebiutowała, a klejnotem w jej koronie jest Xiaomi 12S Ultra (w przeciekach znany jako 12 Ultra). Przyjrzyjmy się bliżej tym modelom.

Xiaomi 12S Ultra przynosi znacznie ulepszony aparat – owoc partnerstwa z Leicą. Jest też potężny Snapdragon 8+ Gen 1

Legenda fotografii przeniosła swoje doświadczenia w zakresie obrazowania do Xiaomi 12S Ultra zarówno pod względem projektu optyki, jak i oprogramowania. Obiektyw z 1-calowym czujnikiem z soczewką 8P rozwiązuje wiele problemów, z którymi zmagamy się podczas robienia zdjęć, takie jak flara, „ghosting” i aberracja chromatyczna. Moduł wzbogacono też powłoką przeciwodblaskową i barwioną na krawędziach soczewek, wykorzystującą kopolimer olefinowy i filtr światła podczerwonego z nową technologią powlekania.

Oprócz zaawansowanej konstrukcji optycznej, Xiaomi 12S Series wykorzystuje profile obrazowania Leica odtwarzając ton i estetykę Leica z pomocą najnowocześniejszych algorytmów. Dla użytkownika końcowego oznacza to dostęp do dwóch stylów fotograficznych: „Leica Authentic Look” i „Leica Vibrant Look”, oba oferują większą swobodę twórczą dla fotografa.

Wchodząc w szczegóły, na pokładzie Xiaomi 12S Ultra znalazł się 1-calowy czujnik IMX989 firmy Sony, z matrycą Quad-Bayer z pikselami o rozmiarze do 1,6 μm. Grupowanie pikseli piksel osiąga 3,2 μm, co redukuje szumy, rozszerza zakres dynamiczny, zwiększa ilość przechwytywanego światła, a także uzyskuje ogólnie lepszy obraz w warunkach słabego oświetlenia. Xiaomi wyposażyło ten model w nagrywanie i odtwarzanie wideo Dolby Vision HDR, stabilizację optyczną HyperOIS, a dzięki Leica dostajemy dwa tryby fotograficzne – jeden nastawiony na autentyczne efekty, zaś drugi- na żywsze kolory.

Obok głównego sensora znalazły się dwa 48-megapikselowe czujniki Sony IMX586 – ultraszerokokątny z autofokusem i możliwościami makro, a także teleobiektyw peryskopowy. Obydwa rejestrują 12-megapikselowe zdjęcia z pikselami 1,6 µm po binowaniu.

Xiaomi 12S Ultra oferuje 6,73-calowy panel E5 Super AMOLED o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli z obsługą AdaptiveSync Pro, który może zmieniać częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Sercem smartfona jest oczywiście Snapdragon 8+ Gen 1 w połączeniu z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci UFS 3.1. Znalazły się tutaj też dwa niestandardowe chipy Surge do zarządzania baterią – chip Xiaomi Surge P1 Charging chroni baterię przed przeładowaniem i przedłuża jej żywotność, podczas gdy Xiaomi Surge G1 zarządza zużyciem baterii, przedłużając jej żywotność. Samo ogniwo ma pojemność 4860 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W, bezprzewodowe 50 W i zwrotne bezprzewodowe 10 W. Warto też wspomnieć, że Xiaomi zadbało tu o innowacyjny system chłodzenia cieczą 3D, by zadbać o optymalną temperaturę urządzenia.

Xiaomi 12S Pro z ultraszybkim ładowaniem i kompaktowy Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro

W tym modelu znajdziemy ten sam wyświetlacz, co w modelu Ultra, zaś Xiaomi 12S wyposażono w mniejszy, bo 6,28-calowy panel AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i HDR10+. Tak jak w Xiaomi 12S Ultra i te dwa modele napędza najnowszy układ od Qualcomm, który zapewnia 10% wzrost wydajności i zmniejsza zużycie energii o 30%. Telefony 12S będą miały dłuższą żywotność baterii i będą działać chłodniej pod obciążeniem.

Xiaomi 12S Pro

Ogniwo 4600 mAh w Xiaomi 12S Pro obsługuje szybkie ładowanie 120 W (przewodowe) i 50 W (bezprzewodowe). Wyposażono go też w wewnętrzny chipset Xiaomi Surge P1. Podstawowy 12S ma nieco mniejszą baterię 4500 mAh i ładuje się wolniej, bo przewodowo „tylko” z mocą 67 W, zaś bezprzewodowo – również 50 W.

Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro

Jeśli chodzi o aparaty, to w obu znalazł się czujnik główny 50 Mpix Sony IMX707 o rozmiarze 1/1,28″, ogniskową 24 mm, pikselami wielkości 1,22 µm i OIS. W modelu podstawowym obok niego umieszczono 13-megapikselowy czujnik z ogniskową 15 mm, przysłoną f/2.4 i pięcioma soczewkami i obiektyw telephoto z macro z ogniskową 50 mm.

Xiaomi 12S

W Pro mamy zaś dwa kolejne obiektywy o rozdzielczości 50 Mpix każdy – ultraszerokokątny (obiektyw o kącie widzenia 115°, piksele 1,28 µm i ogniskowa 14 mm) i portretowy (2x zoom optyczny, ogniskowa 50 mm, przysłona f/1.9 i piksele 1,28 µm).

Przy okazji premiery ujawniono też ceny serii Xiaomi 12S

Xiaomi 12S:

8/128 GB – 3999 juanów (ok. 2690 złotych),

8/256 GB – 4299 juanów (ok. 2890 złotych),

12/256 GB – 4699 juanów (ok. 3160 złotych),

12/512 GB – 5199 juanów (ok. 3500 złotych).

Xiaomi 12S Pro:

8/128 GB – 4699 juanów (ok. 3160 złotych),

8/256 GB – 4999 juanów (ok. 3360 złotych),

12/256 GB – 5399 juanów (ok. 36350 złotych),

12/512 GB – 5899 juanów (ok. 3970 złotych).

Xiaomi 12S Ultra: