Kolejna wakacyjna promocja od Xiaomi. Smartfony Redmi do upolowania w niższych cenach

Po raz kolejny Xiaomi przychodzi do nas z promocją na swoje smartfony. Jeśli przegapiliście poprzednią turę obniżek, nie martwcie się – pojawiły się następne.

Tak jak ostatnio, do wyboru są cztery modele z różnych półek cenowych, w zależności od tego, jaki mamy budżet. Jest model poniżej 600 zł, a także taki, za który trzeba dać 1500 zł. Oczywiście – promocja nie będzie trwała wiecznie, a na skorzystanie z niej macie czas do 28 lipca (lub do wyczerpania zapasów). Z oferty skorzystacie w sklepach Xiaomi i u wybranych partnerów, na ich stronach internetowych. Przy okazji jednak musimy Was uczulić, by być czujnym, bo nie każdy sklep obniża cenę.

Jakie smartfony Redmi przeceniono tym razem?

Za 549 zł możemy kupić Redmi 9C z 6,53-calowym ekranem IPS o rozdzielczości HD. Smartfon wyposażono w układ MediaTek Helio G35 wspierany przez 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD do 512 GB. Po stronie aparatów mamy tutaj 5-megapikselową kamerkę do selfie, 13-megapikdelowy aparat główny i pomocniczy 2-megapikselowy czujnik głębi. Do tego bateria 5000 mAh i NFC.

Dopłacając 250 zł, czyli za 799 zł kupimy Redmi 10C z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Ten smartfon ma już większy, bo 6,71-calowy ekran o takiej samej rozdzielczości co model 9A. Zaplecze fotograficzne jest jednak bogatsze, bo choć z przodu też jest czujnik 5 Mpix, to z tyłu mamy podwójny aparat 50 Mpix z dodatkowym czujnikiem głębi 2 Mpix. Na pokładzie również nie zabrakło też NFC i baterii 5000 mAh.

Jeśli interesuje Was coś z nieco wyższej półki i macie większy budżet, to możecie zainteresować się Redmi Note 10S, dostępnym w dwóch wariantach konfiguracji pamięci: 6/64 GB za 1099 zł i 6/128 GB za 1199 zł. Ten model cechuje się bardziej kompaktowym, 6,43-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Mamy tutaj znacznie pokaźniejszy zestaw aparatów. Z przodu – 13 Mpix kamerka do selfie, a z tyłu – aparat główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i dwa czujniki po 2 Mpix każdy. Jest też NFC, Bluetooth 5.2 i bateria 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 33W.

Najdroższym modelem, jaki możecie kupić podczas trwającej promocji jest Redmi Note 10 Pro w konfiguracji 6/128 GB. Ten smartfon dostępny jest za 1499 zł. Napędza go Snapdragon 732G, a za zasilanie odpowiada bateria 5020 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Największą zaletą tego modelu jest aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, obok którego umieszczono 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i dwa czujniki po 2 Mpix. Jest też 16-megapikselowy aparat do selfie znajdujący się w okrągłym otworze, w centralnej cześć 6,67-calowego ekranu.