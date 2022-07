Przewlekła choroba nerek pod kontrolą. Pomoże przenośny detektor

Przewlekła choroba nerek dotyka ok. 9% światowej populacji. Naukowcy stworzyli przenośne urządzenie do monitorowania i wykrywania wczesnych objawów choroby. Przyda się ono nie tylko w obszarach miejskich, ale przede wszystkich w mniejszych społecznościach o ograniczonej dostępności do usług medycznych.

Urządzenie, które dokładnie mierzy poziom albuminy w moczu pacjentów, jest stosunkowo tanie i proste w użytku. Zostało ono skonstruowane przez naukowców z Flinders University. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Sensing and Bio-Sensing Research.

Przenośny detektor, obsłuży go każdy

Detektor można również przystosować do potencjalnego monitorowania nowotworów, amyloidów i innych biomarkerów chorobotwórczych.

Wyniki poziomów albuminy w moczu mierzone w długości fali świetlnej przez system miały silną korelację z wartościami klinicznymi próbek badanych przez laboratoria. prof. Jordan Li z Flinders University

Urządzenie składa się z aparatu cyfrowego, wbudowanych płytek drukowanych, pojedynczego źródła światła i oprogramowania o otwartym dostępie. Może być obsługiwane przez każdego, bez specjalnego przeszkolenia diagnostycznego i klinicznego.

Ten detektor może uratować życie wielu osobom /Fot. Flinders University

Niezawodne, przenośne urządzenie do dokładnego pomiaru albuminy moczu mogłoby zostać wprowadzone do miejsc testowania w społeczności, aby zmniejszyć potrzebę regularnego odwiedzania szpitala lub kliniki przez pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Pomoże to również we wczesnym wykrywaniu choroby nerek, co jest niezbędne do wczesnej interwencji, aby spowolnić jej postęp. Prof. Karen Reynolds, dyrektor Flinders University’s Medical Device Research Institute i Joint Research Centre for Personal Health Technologies

Dlaczego przewlekła choroba nerek jest tak groźna?

Albuminuria to objaw chorobowy polegający na występowaniu albumin w moczu. Ich stężenie oznacza się w pojedynczej próbce lub określa wydalanie w zbiórce dobowej moczu – stężenie poniżej 20 mg/l lub wydalanie do 30 mg/24h to fizjologiczna norma. Mikroalbuminuria występuje przy stężeniach 20-300 mg/l lub wydalaniu 30-300 mg/24h, a powyżej 300 mg/l lub 300 mg/24h oznacza nefropatię. To wskazuje, że nerki nie filtrują skutecznie białek krwi.

Przewlekła choroba nerek (PChN) to złożona choroba, która jest konsekwencją zmniejszenia się liczby funkcjonalnych nefronów wskutek procesów toczących się w miąższu nerek. Szacuje się, że dotyka ona nawet 600 mln ludzi na całym świecie, w tym 4,3 mln Polaków. Często jest nazywana chorobą cywilizacyjną.