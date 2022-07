Seria Redmi K50 doczeka się modelu napędzanego Snapdragonem 8+ Gen 1

Czołowi producenci smartfonów zaprezentowali już, albo dopiero szykują się do prezentacji swoich urządzeń wyposażonych w nowy flagowy układ od Qualcomm. Wśród nich jest również Xiaomi, które chociaż pokazało nam już serię Xiaomi 12S, nie zamierza na tym poprzestać. Nowe przecieki wskazują, że Snapdragon 8+ Gen 1 znajdzie się także na pokładzie nowego przedstawiciela serii Redmi K50.

Seria Redmi K50 znów się powiększy

Pierwszy model z rodziny Redmi K50, czyli K50 Gaming Edition zadebiutował na początku tego roku. W kolejnych miesiącach seria doczekała się rozszerzenia, ale jeszcze nie zamknięcia. Nadal w przygotowaniach jest kilka urządzeń, wśród których ma znaleźć się smartfon, przewyższający specyfikacją wszystkie pozostałe modele. W przeciekach nazywany jest Redmi K50 Ultra.

Xiaomi w tym roku szykuje nam istny wysyp flagowców. Za nami premiera serii 12S, ale to nie wszystko. Już mówi się o Xiaomi 13, a w międzyczasie na rynku ma pojawić się jeszcze kilka innych urządzeń, np. Redmi K50 Ultra . Jeśli na bieżąco śledzicie plotki o poczynaniach Xiaomi, to zapewne już o nim słyszeliście. Wiele osób spekuluje, że jeśli urządzenie doczeka się globalnej premiery, to zostanie przemianowane na Xiaomi 12T Pro. Nie jest to oczywiście potwierdzone, więc należy brat te informacje z dozą dystansu, podobnie jak najnowsze przecieki.

Te ujawniły nam (a raczej potwierdziły wcześniejsze plotki), że nowy przedstawiciel serii Redmi będzie napędzany przez najnowszego flagowca firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 8+ Gen 1. Żadne zaskoczenie, w końcu wszyscy producenci flagowców debiutujących w drugiej połowie roku (aż do premiery Snapdragona 8 Gen 2) będą sięgali po ten właśnie układ.

Dodatkowo warto wspomnieć, że szef marki Lu Weibing opublikował na Weibo interesujący wpis, w którym poinformował, że trwają prace nad nowym flagowcem Redmi K50 wyposażonym w platformę Qualcomm. Smartfon ma pojawić się „wkrótce”. Chociaż we wpisie nie wspomniano, że będzie to właśnie model Ultra, to jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze plotki, wydaje się to niemalże pewne. A skoro premiera jest już bliska, spodziewamy się, że w najbliższym czasie poznamy więcej szczegółów na jego temat.