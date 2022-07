Już nie dwa, a trzy rodzaje rdzeni w procesorach, Intela Core 14. generacji mogą wiele zmienić

Wedle informacji udostępnionych właśnie przez serwis Igor’sLAB, czyli jeden z najbardziej rzetelnych portali co do nieoficjalnych, przedpremierowych informacji na temat sprzętu wszelakiej maści, układy Meteor Lake będą bardziej wyjątkowe niż do tej pory sądziliśmy. W Core 14. generacji mają bowiem znaleźć się aż trzy rodzaje rdzeni w procesorach Intela.

Są szanse na trzy rodzaje rdzeni w procesorach Intela 14. generacji

Procesory Meteor Lake zadebiutują w II połowie 2023 roku i wprowadzą do oferty Intela pierwsze tego typu układy wielomatrycowe (MCM). Do tej pory wspominało się o kontynuowaniu podziału rodzaju rdzeni na znane już doskonale Performance oraz Efficient, ale wedle nieoficjalnych wieści, Intel szykuje też trzeci rdzeń – Low Power Efficient Core (LP E-Core).

Plotki o tych bardzo energoszczędnych rdzeniach nie są nowe, ale nie spodziewaliśmy się, że te zostaną wprowadzone do procesorów tak szybko. Wedle innego źródła (OneRaichu), te nowe rdzenie będą częścią matrycy SoC, a nie matrycy obliczeniowej jak rdzenie P i E, co tłumaczy powód, dlaczego Intel nie wspominał o nich na pierwszych zapowiedziach i nie wlicza ich w całkowitą liczbę rdzeni. Mogą mieć bowiem funkcję, którą trudno przewidzieć.

To jednak nie koniec nowych informacji, bo powyższy slajd wspomina też o obecności iGPU na bazie architektury Intel Xe LPG, ośmiu liniach PCIe 5.0 i maksymalnej liczby rdzeni rzędu 14 (6+8) oraz 12 (4+8). Tyczy się to oczywiście rodziny procesorów mobilnych, bo odpowiednio Meteor Lake-H oraz -P. Te mają dodatkowo wspierać do 96 GB DDR5-5600 lub 64 GB LPDDR5X-7467 pamięci podręcznej.