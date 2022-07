Samsung aktualizuje linię telewizorów Excellence. To mają być najlepsze modele producenta

Aby wyróżnić najlepsze telewizory Samsung, czyli modele Neo QLED 8K, Koreańczycy wprowadzili do swojej oferty linię Excellence. To propozycja z segmentu premium przeznaczona dla najbardziej wymagającego widza. W tym roku należą do niej trzy modele – QN900B, QN800B oraz QN700B.

Sercem telewizorów z serii Excellence jest technologia Quantum Mini LED z 14-bitową skalą luminancji, dzięki której podświetlenie ekranu ma być jeszcze lepiej kontrolowane. Dodatkowo w modelach Neo QLED 8K QN900B i QN800B umieszczono procesor AI Quantum 8K, którego zadaniem jest analiza obrazu z pomocą sieci neuronowych.

Dyskretne ukrycie całego okablowania, bez którego trudno wyobrazić sobie segment telewizorów premium, umożliwia moduł One Connect Pro. Urządzenia zewnętrzne podłączamy do skrzynki, którą z telewizorem łączy tylko jeden kabel. Taki moduł można ukryć w szafce obok telewizora, szczególnie jeśli ten jest np. podwieszony na ścianie.

Pod względem dźwiękowym o doznania widzów dba odpowiednio rozmieszczony system głośników zgodny ze standardem Dolby Atmos. Za sprawą Funkcji Adaptacji Dźwięku możliwe jest dostosowanie audio do tego co aktualnie pojawia się na ekranie telewizora. Dla miłośników mocny wrażeń dźwiękowych jest jeszcze funkcja Q-Symphony.

Głośniki telewizora Samsung z serii Excellence mogą być synchronizowane z kompatybilnym soundbarem tego producenta, dodatkowo wzmacniając cały dźwięk

Excellence Line to również przydatne udogodnienia w zakresie samego oprogramowania. W telewizorach udoskonalono między innymi Smart Hub, czyli centrum sterowania. Daje ono dostęp do różnorodnych aplikacji, a także nawiązywania połączenia z urządzeniami mobilnymi czy komputerami

Jeśli mamy w domu inne inteligentne urządzenia Samsunga warto skorzystać z funkcji SmartThings. Telewizor automatycznie wykrywa i łączy się z nimi. W praktyce do lodówki można zajrzeć bez wstawania z kanapy, a powiadomienie o właśnie zakończonym cyklu prania dyskretnie wyświetli się na ekranie.