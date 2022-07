Szwajcaria ogłosiła, że przymierza się do ogromnej inwestycji o nazwie Cargo Sous Terrain, która całkowicie zrewolucjonizuje transport towarowy. Planowana jest budowa 70-kilometrowego podziemnego tunelu, w którym przemieszczać się będą pojazdy autonomiczne dostarczające towary do konkretnych odbiorców. Docelowo w kraju ma powstać aż 500 kilometrów takich tuneli. Pierwszy odcinek zostanie oddany do użytku w 2031 roku.

Cargo Sous Terrain (CST) jest szwajcarskim projektem obejmującym budowę (docelowo) sieci podziemnych tuneli o łącznej długości 500 km. Będą one służyły do transportu towarowego, a obsługiwać będą go pojazdy autonomiczne. Zdaniem pomysłodawców, system nie będzie emitował żadnych gazów cieplarnianych.

Pierwszy etap inwestycji zostanie ukończony przed 2031 rokiem. W ramach jego powstanie pierwszy tunel łączący Zurych i Härkingen/Niederbipp o długości 70 km. Na jego trasie znajdzie się dziesięć stacji przeładunkowych.

źródło: Cargo Sous Terrain / cst.ch / materiał prasowy

CST w Szwajcarii ma na celu przede wszystkim obsługę małogabarytowego transportu cargo. Tunele będą mieć średnicę 6 metrów. Przez ich środek będą przebiegać trzy linie transportowe. Pojazdy nie będą rozpędzać się do zawrotnych prędkości – maksymalnie osiągną 30 km/h.

Szwajcaria buduje tunele dla cargo. Jak będzie wyglądać transport?

Pojazdy będą załadowywane towarem w naziemnych centrach logistycznych, a następnie spuszczane winą do systemu tuneli. Spośród trzech pasów transportowych dwa zewnętrzne będą jednokierunkowe, a środkowy – sterowany dynamicznie w zależności od natężenia ruchu.

Ile kosztować będzie taka inwestycja? Kto za nią zapłaci? Nad projektem CST czuwa prywatna firma o tej samej nazwie. Szacuje się, że budowa pierwszego tunelu kosztować będzie 3 mld franków szwajcarskich.

Póki co, wydaje się, że inwestycja zostanie w całości sfinansowana w prywatnych funduszy, ponieważ Rada Federalna Szwajcarii odmówiła wsparcia. Jednakże ostatnie zmiany w przepisach wprowadzone przez szwajcarski rząd pozwolą uzyskać wstępne fundusze w postaci 100 mln dolarów, aby ruszyć z inwestycją.

źródło: Cargo Sous Terrain / cst.ch / materiał prasowy

Cargo Sous Terrain jest śmiałym projektem, który będzie miał znikomy wpływ na codzienne życie na powierzchni. Transport towarowy będzie niewidoczny dla oka, bezgłośny i ekologiczny. Czy plany szwajcarskiej firmy się spełnią? Przekonamy się o tym przed 2031 rokiem.