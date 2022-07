Ta mapa ujawni potencjalne trzęsienia ziemi w Kanadzie. Szczelinowanie hydrauliczne będzie bezpieczniejsze

Szczelinowanie hydrauliczne to proces technologiczny zwiększający wydajność odwiertu. Naukowcy opracowali specjalną mapę, która pomoże namierzyć potencjalne trzęsienia ziemi w Kanadzie wywołane szczelinowaniem hydraulicznym.

Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadza się poprzez wpompowywanie do odwiertu płynu szczelinującego (mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem) pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia lub powiększenia szczelin w skałach. To jedna z najpopularniejszych metod wykorzystywanych do stymulacji odwiertu. Po raz pierwszy użyto ją do wydobywania gazu w Stanach Zjednoczonych w 1947 r., a w Polsce nieco później – w latach 60. ubiegłego wieku. Procesowi temu towarzyszy zwykle sejsmiczność, czyli indukowane trzęsienia ziemi.

Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo stworzyli mapę pokazującą, które regiony i skupiska ludności w zachodniej Kanadzie mogą być narażone na wystąpienie trzęsień ziemi wywołanych szczelinowaniem hydraulicznym.

Próbujemy lepiej zrozumieć, a tym samym lepiej przewidzieć zjawisko indukowanej sejsmiczności podczas procesów inżynierii podpowierzchniowej. Wykorzystanie formacji Montney w zachodniej Kanadzie jako studium przypadku jest ważne, ponieważ obszar 130 000 km2 w zachodniej Albercie i północno-wschodniej Kolumbii Brytyjskiej jest domem dla jednych z największych na świecie rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego. prof. Maurice Dusseault z Uniwersytetu w Waterloo

Mapa stworzona przez naukowców z Uniwersytetu w Waterloo

Na tym obszarze doszło do jednego z największych trzęsień ziemi spowodowanych szczelinowaniem. Doszło do niego w Fort St. John, mieście w Kanadzie, w prowincji Kolumbii Brytyjskiej 29 listopada 2018 r. – miało ono magnitudę 4,6 w skali Richtera. Do zbliżonego pod względem siły trzęsienia ziemi doszło 12 stycznia 2015 r. w pobliżu Fox Creek – miało ono magnitudę 4,1.

Większość sejsmiczności wywołanej wstrzyknięciami wystąpiła w pobliżu Fort St. John, blisko granicy z Albertą. Kiedy porównuję mapę sejsmiczności z mapą gęstości zaludnienia Kanady, niektóre obszary podatne na trzęsienia ziemi są rzeczywiście zaludnione. Jednak większość obszarów sejsmogenicznych nie jest zaludniona. Ali Yaghoubi, doktorant na Uniwersytecie w Waterloo

Mapa stworzona przez naukowców może w przyszłości być cennym punktem odniesienia dla przyszłych projektów związanych z wstrzykiwaniem płynów, nie tylko tych dotyczących szczelinowania hydraulicznego. Więcej na ten temat można przeczytać w czasopiśmie Scientific Reports.