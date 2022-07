Tak wygląda ekspresja genów na żywo – zobacz sam

Ekspresja genów to proces, który zachodzi praktycznie we wszystkich komórkach naszego ciała. Nowo opracowana technika obrazowania pozwala zobaczyć ten proces w czasie rzeczywistym.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty opracował nową technikę, która pozwala naukowcom na wizualizację cząsteczek mRNA w mózgach żywych myszy. Udało się namierzyć rodzaj RNA, który jest produkowany podczas tworzenia i przechowywania wspomnień – Arc mRNA.

Uważa się, że wspomnienia są kodowane w populacjach neuronów zwanych komórkami engramu. Jednak niewiele wiadomo o dynamice tych komórek z powodu trudności w monitorowaniu ich w czasie rzeczywistym przez długie okresy czasu in vivo. Aby przezwyciężyć to ograniczenie, przedstawiamy genetycznie zakodowany wskaźnik RNA (GERI) myszy do przyżyciowego, ciągłego obrazowania Arc mRNA, popularnego markera dla komórek pamięci.

prof. Hye Yoon Park z Uniwersytetu Minnesoty, główna autorka badań