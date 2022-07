Windows 11 usprawni proces instalacji głównych aktualizacji

W kanale Release Preview pojawiła się aktualizacja KB5015882 dla systemu Windows 11 21H2. Build 22000.829 przynosi poprawki bezpieczeństwa, nowe opcje, a także dość ciekawą funkcję, która usprawni proces instalacji głównych aktualizacji.

Wszystko, co znalazło się w najnowszej aktualizacji trafi do stabilnej wersji systemu w drugiej połowie miesiąca. Wśród nowości pojawiła się możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie pilnych powiadomień, gdy włączona jest funkcja Focus Assist. Microsoft przywrócił funkcjonalność scenariuszy wdrożeń Windows Autopilot, objętych zabezpieczeniami w przypadku ponownego użycia sprzętu. Usunięto ograniczenie jednorazowego użycia dla self-deploying mode (SDM) oraz pre-provisioning (PP). Aktualizacja włączyła również ponownie wyświetlanie wszelkich User Principal Name (UPN).

Rozwiązano także kilka problemów, takich jak:

problem z UIAutomation(), który powodował, że aplikacja przestawała działać;

problem ze Startup Task API, który nie działał zgodnie z oczekiwaniami w przypadku niektórych aplikacji;

niezawodność resetowania za pomocą przycisku po aktualizacji systemu;

problem z kodem Arm64EC, tworzonym za pomocą SDK (Software Development Kit) dla Windows 11;

problem z otwieraniem narzędzi do rozwiązywania problemów;

problem, który powodował, że exe przestawał działać po użyciu przycisków odtwarzania i wstrzymywania na klawiaturze na niektórych urządzeniach;

problem z wyświetlaniem pustego okna, którego nie można zamknąć po najechaniu kursorem na ikonę wyszukiwania na pasku zadań;

problem, który sporadycznie powodował niepowodzenie usługi profilu Windows. Błąd „Zalogowanie usługi gpsvc nie powiodło się. Odmowa dostępu” mógł pojawiać się podczas logowania.

Aktualizacja KB5015882 dla systemu Windows 11 21H2 w kanale Release Preview wprowadziła jeszcze jedną, istotną nowość

Podczas pierwszej instalacji systemu Windows 11 nasz komputer w pewnym momencie sprawdza dostępność aktualizacji. Jednak w całym procesie instaluje jedynie kilka tych mniejszych, które zapewniają bezpieczeństwo naszego sprzętu, zaś wszystkie większe uaktualnienia musimy zaktualizować w późniejszym czasie. Jednak wraz z udostępnioną teraz kompilacją, pojawi się możliwość aktualizacji do najnowszej wersji systemu Windows 11.

Czytaj też: Windows 12 może pojawić się szybciej, niż mogliśmy się spodziewać

Wygląda na to, że w ten właśnie sposób Microsoft przygotowuje się do nadchodzącego wydania Windowsa 11 w wersji 22H2. Taki ruch ma dużo sensu, bo w czasie, gdy pojawi się 22H2, sporo sprzętów nadal będzie sprzedawanych z oryginalną wersją systemu Windows 11. Dzięki nowej funkcji po pierwszej instalacji systemu nie będziemy musieli zastanawiać się nad tym, czy mamy jego najnowszą wersję, bo ta będzie już na naszym komputerze.