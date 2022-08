Bezprzewodowe słuchawki bez potrzeby ładowania. Jak RPT-02 SOL Adidasa czerpią energię z otoczenia?

Kiedy piszę o „słuchawkach Adidasa” mam wrażenie, że dożyliśmy bardzo, ale to bardzo dziwnych czasów, w których giganci na rynku podbijają kolejne, zupełnie niezwiązane z początkowym charakterem swojej marki sektory. RPT-02 SOL Adidasa są tego dobrym przykładem, ale z drugiej strony to „tylko” przejaw współpracy „firmy od trzech pasków” z Zound Industries, czego owocem są wspomniane bezprzewodowe słuchawki bez potrzeby ładowania.

RPT-02 SOL Adidasa to wyjątkowe bezprzewodowe słuchawki bez potrzeby ładowania

Słuchawki nauszne Adidas RPT-02 SOL są wyjątkowe przede wszystkim ze względu na to, że mogą być ładowane naturalnym lub sztucznym światłem. Wydają się Wam do czegoś podobne? Nic dziwnego – to rozwinięcie wcześniejszego modelu, czyli Adidas RPT-01, które zapożyczyło z niego praktycznie całą konstrukcję, znacząco ulepszając jednocześnie same możliwości.

Te słuchawki wykonano z połączenia plastiku pochodzącego z recyklingu i nylonu. Najwięcej poczyniono z kolei na poletku energetycznym, bo względem poprzednika wydłużono czas wytrzymałości na jednym ładowaniu przez USB-C z 40 do 80 godzin…. ale zaraz – dlaczego wspominamy o ładowaniu, kiedy to miało być niepotrzebne? Spokojnie, tytuł wcale nie wprowadza w błąd.

Pałąk słuchawek RPT-02 SOL jest bowiem wykonany z wysoce elastycznego materiału z ogniwami świetlnymi o nazwie Powerfoyle, za które odpowiada szwedzka firma Exeger. Jej ogniwa słoneczne można po prostu nadrukować na plastiku i co najważniejsze, te czerpią energię w różnych warunkach oświetleniowych. Oznacza to, że ładowanie RPT-02 SOL trwa ciągle, o ile zadbacie o ich ekspozycję na światło w jakiejkolwiek formie.

Słuchawki Adidas RPT-02 doczekały się certyfikatu IPX4, co oznacza, że poradzą sobie z potem i przypadkowymi chlapnięciami. Poza tym mają wbudowane elementy sterujące do zmiany utworów lub głośności, a także specjalny wskaźnik, świadczący o „jakości światła”. Skuteczność tego rozwiązania poznamy już wkrótce, bo model trafi do sprzedaży 23 sierpnia w cenie 229 dolarów.