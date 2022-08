Chcąc ulepszać swoje ciała, musimy zadbać o idealne zasilanie. Pewni naukowcy wiedzą o tym doskonale

Śledząc od kilku lat to, jak rozwija się technologia wszelkiego rodzaju „wearables”, czyli urządzeni (zwykle czujników) do noszenia, nieustannie wpadam na nowe osiągnięcia naukowców co do ich… zasilania. To właśnie ten temat nieustannie rozwija znaczna część wynalazków i badań, bo technologia czujników została rozwinięta już wystarczająco, aby montować ją w plastry, opaski czy koszulki. Jest to jednocześnie jednoznaczne potwierdzenie, że chcąc ulepszać swoje ciała, musimy zadbać o idealne zasilanie.

Przed ludzkością jest jeszcze daleka droga, nim technologiczne ulepszenia ciała będą codziennością

Nie bez powodu wspominam o tym, jak rozwija się rynek wearables, bo jest to w pewnym sensie stan pośredni między tym, do czego dostęp mamy obecnie, a tym, do czego dążymy (czujników/wspomagaczy w ciałach). Innowatorzy nadal mają bowiem problem z zasileniem czujników na ciele, więc to oczywiste, że tym bardziej problematyczna jest kwestia zasilania tych wprowadzonych już bezpośrednio do naszego organizmu.

Chcąc ulepszać swoje ciała, musimy zadbać o możliwie najbardziej idealne zasilanie i eksperymenty z przyszłości potwierdzają to z nawiązką. Nie mówię tutaj o ostatniej dekadzie, a nawet nie obecnym wieku, bo mowa o czynnościach podejmowanych w laboratoriach jeszcze w ubiegłym tysiącleciu.

Jak przypomina Łukasz Kamieński w książce pod tytułem Mimowolne cyborgi. Mózg i wojna przyszłości, już w latach 50. wszczepiono elektrody do mózgu mężczyzny o skłonnościach do napadów niepochamowanej agresji. Cel? Wyleczenie go z wrodzonego natręctwa. Operacja zakończyła się sukcesem, jej skutki określono pozytywnie i tak też wypisano pacjenta do domu, gdzie… próbował zamordować swoich rodziców.

Powód tego incydentu? Przerwane przewody łączące elektrody z baterią. Podobnie zresztą było w przypadku osoby, którą leczono w ten sposób pod kątem depresji. Jej z kolei zaczęła zagrażać… wyczerpana bateria, której wymiana „naprawiła” pacjenta. Pomijając fakt, że dążenie „naprawiania ludzi od wewnątrz” z wykorzystaniem technologii jest już wręcz wiekowe, nadal nie spotyka się tego zbyt często. Ma to wiele powodów, ale zasilanie, będące newralgiczna częścią projektów, jest jednym z tych głównych.