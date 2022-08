Copernicus coraz bliżej finalizacji. Nowa runda finansowania reaktora TAE

Copernicus to prototypowy termojądrowy reaktor wodorowo-borowy, nad którym pracuje firma TAE Technologies. Postępy w jego konstrukcji są oszałamiające.

Firma TAE Technologies ogłosiła, że pozyskała strategiczne i instytucjonalne inwestycje w celu sfinansowania budowy kolejnego reaktora badawczego. Mowa o nowym reaktorze badawczym, zwanym Norman. To kolejna jednostka po Copernicusie, który osiągnął temperaturę przekraczającą 135 mln stopni Celsjusza.

Metoda stosowana przez TAE Technologies jest najszybszym, najbardziej realnym i najbardziej opłacalnym sposobem zaopatrywania sieci w duże ilości bezemisyjnej energii elektrycznej. Celem planowanego przez TAE reaktora Copernicus, który zostanie zbudowany w Irvine w Kalifornii, jest pokazanie, że zaawansowana konfiguracja FRC (field-reversed configuration) napędzana wiązką promieniowania może generować energię netto, co jest ostatnim krokiem na drodze do komercjalizacji czystej energii termojądrowej.

Reaktor Norman został opracowany w 2017 r. przez TAE w celu utrzymania plazmy w temperaturze 30 mln stopni Celsjusza. Maszyna wykazała zdolność do utrzymania stabilnej plazmy w temperaturze 75 mln stopni Celsjusza, co oznacza o 250% więcej niż początkowo zakładano.

Teraz projekt TAE pozyskał kwotę 250 mln dol. od inwestorów z sektora energetycznego, technologicznego i inżynieryjnego. Do najnowszych inwestorów należą firmy: Chevron, Google, Reimagined Ventures, Sumitomo Corporation of Americas oraz TIFF Investment Management, a także spory fundusz inwestycyjny z siedzibą na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz spory amerykański fundusz emerytalny.

Kaliber i zainteresowanie naszych inwestorów potwierdzają nasz znaczący postęp techniczny i wspierają nasz cel, jakim jest rozpoczęcie komercjalizacji fuzji do końca tej dekady. Globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie w tempie wykładniczym, a my mamy moralny obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby opracować rozwiązanie w zakresie zasilania podstawowego, które jest bezpieczne, nie powoduje emisji dwutlenku węgla i jest ekonomicznie opłacalne.

Michl Binderbauer, CEO TAE Technologies