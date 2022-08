Już wiadomo, co naprawdę napędza cykl słoneczny

Pierwsze plamy słoneczne zaobserwowano 400 lat temu i to na ich podstawie określa się cykl słoneczny. Mniej więcej co 11 lat aktywność słoneczna zmienia się, wpływając na wzorce pogodowe na Ziemi. Przewidywanie nadchodzących zmian w sposób niezawodny mogłoby pomóc wielu branżom – od rolników po wojsko.

Naukowcy z PHaSER (Partnership for Heliophysics and Space Environment Research) pod kierownictwem prof. Roberta Leamona opracowali całkiem nowy zegar słoneczny. Uczeni stwierdzili, że system oparty na polu magnetycznym Słońca, a nie na obecności lub braku plam słonecznych, może precyzyjnie opisać wiele ważnych zmian w całym cyklu słonecznym.

Wyniki badań zostały opublikowane w Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Pokazują one, że cykl słoneczny działa jako odrębna sekwencja wydarzeń – zauważalne i czasami gwałtowne zmiany występują w każdej 1/5 cyklu. Dzieje się tak w każdym cyklu, niezależnie od jego długości, który może się różnić od kilku miesięcy do roku. Prof. Leamona nazwał to kołem kwintowym, w ukłonie w stronę entuzjastów muzyki.

Jak zmieniają się cykle słoneczne?

Pole magnetyczne zmienia kierunek w każdym cyklu słonecznym, ale pomiędzy kolejnymi cyklami jego linie zachodzą na siebie. Pole magnetyczne Słońca jest czasami nazywane polem biegunowym, ponieważ wskazuje na jeden z biegunów Słońca lub drugi.

Naukowcy wyłapali wzory w danych zbieranych codziennie przez dwa naziemne obserwatoria. Dominion Radio Astrophysical Observatory w Penticton w Kanadzie mierzyło słoneczny strumień radiowy, który służy jako użyteczny wskaźnik aktywności słonecznej, codziennie od 1947 roku. Wilcox Solar Observatory na Uniwersytecie Stanforda zbiera codziennie pomiary pól magnetycznych na powierzchni Słońca od 1975 roku.

Kiedy zauważyliśmy zmiany, które zachodzą dokładnie w 1/5 cyklu, zadaliśmy sobie pytanie: Na ile różnych słonecznych rzeczy możemy spojrzeć? I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że wszystkie one nakładają się na ten sam zestaw koła kwintowego. Różne parametry przesuwają się w różnych punktach cyklu, ale wszystko jest związane z tymi pięcioma punktami orientacyjnymi. Prof. Robert Leamon

Nowa teoria zegara słonecznego przesuwa punkt ciężkości z plam słonecznych na przesunięcia w polu magnetycznym. Warto pamiętać, że podczas gdy plamy słoneczne są ważnym symptomem, to pole magnetyczne jest podstawową przyczyną napędzającą cykl słoneczny.