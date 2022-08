Japońscy pogromcy okrętów do ulepszenia. Oto nowe pociski Typ 12 stworzone przeciwko Chinom

W 2012 roku japońska firma Mitsubishi Heavy Industries opracowała ciekawy pocisk przeciwokrętowy Typ 12 STS (Surface-to-Ship), który był niejako ulepszeniem pocisku Typ 88. Z kolei pod koniec 2020 roku dowiedzieliśmy się, że podstawowe możliwości oryginalnej wersji są zbyt niskie według tamtejszego Ministerstwa Obrony, które zleciło jej ulepszenie. Tak oto japońscy pogromcy okrętów trafiły do ulepszenia i niedawno świat zobaczył tego owoc – nowe pociski Typ 12.

Nowe pociski Typ 12, czyli konieczne ulepszenie pogromców okrętów

Zacznijmy od tego, że oryginalny japoński Typ 12 to montowany na ciężarówce pocisk przeciwokrętowy, który charakteryzuje się naprowadzeniem inercyjnym wspomaganym przez GPS w połowie lotu do celu. Poza tym cechuje go ulepszona precyzja za sprawą ulepszonego systemu Terrain Contour Matching i samego wykrywania celów. Co ważne, Typ 12 może skorzystać ze swojego połączenia z „siecią”, która to sprawia, że inne platformy mogą zapewniać wstępne i pośrednie naprowadzanie.

Interesuje Was specyfikacja tego pocisku? Waga Typ 12 wynosi 700 kg, długość 5 metrów, a średnica 350 mm. Może przelecieć do 200 kilometrów i uderzyć w cel swoją bojową głowicą wybuchową. W przyszłości te możliwości zostaną znacząco zwiększone. Znajdujący się obecnie w fazie rozwoju ulepszony Typ 12 będzie odznaczał się bowiem zarówno znacząco zwiększonym zasięgiem, jak i zupełnie nowym kształtem.

Potwierdza to wydany pod koniec lipca dokument, w którym znalazło się zdjęcie nowego pocisku Typ 12. Pokazała je firma Mitsubishi Heavy Industries i wygląda na to, że w tym projekcie zainspirowała się amerykańskim pociskiem AGM-158 JASSM. Widać to po samym kształcie, który ma za zadanie uczynić go trudniejszym do wykrycia podczas lotu (zapewnić mu cechy stealth).

Tego, czego nie widać, to planu zwiększenia zasięgu z 200 do 900, a nawet 1200 kilometrów oraz dodania funkcji Up to Date Command. Dzięki niej pocisk będzie mógł otrzymywać informacje o celu za pośrednictwem łączności satelitarnej podczas lotu i dokładniej atakować cele ruchome. Jest to jawna odpowiedź na rosnącą w siłę chińską marynarkę, której ekspansja zapewne również przyspieszyła wprowadzenie ulepszonego pocisku Typ 12 na służbę nie w 2026, a 2023 roku fiskalnym. Tyczy się to przynajmniej wariantu lądowego, ale warto pamiętać, że te na okręty i samoloty są również rozwijane.